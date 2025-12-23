宵夜店饅頭夾蛋竟藏刀片 消費者嚇壞險吃下肚

高雄市 / 綜合報導

有消費者到高雄宵夜店買了一份饅頭夾蛋，結果吃到一半發現裡頭的蔥花蛋竟然夾著刀片，差一點吃下肚，實在嚇壞，衛生局接獲通報後前往當事店家稽查，業者喊冤，說店內的剪刀只用來剪蛋餅跟油條，衛生局也要進一步調閱監視器釐清，為什麼餐點裡有刀片，如果違反食安法，將依法開罰。

當事消費者說：「鐵片喔。」宵夜店買了饅頭夾蛋，這一吃實在嚇壞，蔥花蛋裡面，竟然夾著刀片，差一點點就吃下肚。當事消費者說：「差一點點(咬下去)，(店員說)，我們店開50年了，都沒有這個問題啊，還說這個很奇怪耶。」

消費者好傻眼，沒想到食物夾著刀片，這刀片還比10元硬幣長，險些成為傷人的血滴子。其他民眾說：「的確很誇張，因為畢竟認為商家沒有注意看，然後就這樣子給客戶吃，如果用一般的剪刀不可能。」

事件發生在高雄左營區一間餐飲店，衛生局獲報後，派人前往稽查，在現場作業區找到3支剪刀，外觀都完整沒有破損情形，而業者則喊冤，說店內剪刀只用來剪蛋餅及油條，消費者照片裡的剪刀並非店內所有，來訪其他有在賣饅頭夾蛋，這類餐點的店家詢問，業者聽聞也相當訝異。

非當事早餐店業者說：「我們基本上就是說檯面上是不允許放這些刀片的，任何這種，等於就是因為它比較小的東西，像這種刀片，像我們店裡面基本上也都不用。」

究竟為什麼顧客的餐點，蔥花蛋會夾有刀片，衛生局將進一步調閱店家監視器釐清，如果查證有違反食安法，將依法裁罰至少6萬元罰緩。

