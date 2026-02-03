一家七口一氧化碳中毒送醫 同地點前一天女童猝死

新北市 / 綜合報導

新北市土城區的民宅，今(3)日凌晨傳出兩人一氧化碳中毒，一家7人全送醫，疑似是有人在洗澡時，熱水器排氣不良，一氧化碳濃度升高。不過在事發前一天，這家人有名11歲女童在午睡時不明原因昏迷，最終不治，身上還有明顯粉色屍斑，3日下午相驗，檢方不排除跟一氧化碳中毒有關係，但詳細原因有待抽血檢驗後釐清。

救護車十萬火急趕往現場，3日凌晨警消獲報，民宅內疑似一氧化碳中毒，屋內數值超標，一家7口通通送醫，但早在前一天，同處地點就傳出離奇死亡案，死者姑姑說：「早上先是我嫂嫂跟一個妹妹，所以我們就先去醫院，然後醫院測出來說中毒，他就叫我們全家，有住在那邊的都要去驗。」

後陽台掛滿衣服，放置雜物事發當下，有人在洗澡這台熱水器，疑似就是造成憾事的主因，但早在昨(2)日下午3點左右，同家人的11歲女童，因為不明原因昏迷送醫時明顯死亡，家屬相驗，死者的爸爸和姑姑，戴上口罩不發一語，快步走進相驗室，不排除女童死因也和一氧化碳有所關連。

熱水器就裝在後陽台，緊鄰女童房間，事發當天，女童午睡叫不醒，媽媽心急報案，但警消到場時，女童身上出現粉色屍斑，送宣告不治，疑似因屋內通風不良，導致一氧化碳中毒，死者姑姑說：「消防局有來測，可能是我們那邊太密閉了，(前一天妹妹也是嗎)，可能也是這樣子，然後太晚發現了。」

法醫高大成說：「一般來說很簡單啦，因為妳看起來就是，她的屍斑是粉紅色的變化，她的屍斑是粉紅色的變化，嘴唇是瘀青的樣子，還很難救活，因為一氧化碳附著在我們血紅素裡面，是氧氣的200倍。」同一家人連續2天疑似一氧化碳中毒，女童經初步相驗，腹部明顯腫脹，不排除是一氧化碳中毒，但詳細死因有待採集血液檢驗釐清。

