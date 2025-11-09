一家三人齊受證 佛鄉菩提種子開枝展葉

今年第二梯次，海外志工回到台灣受證，昨天跟今天，都在花蓮靜思堂舉行，受證人物當中，來自佛陀誕生地-尼泊爾的藍毘尼，今年有六位志工受證，其中，還有一家有三個人，一起受證，成為當地的菩提種子。

把握要去工作前的一點點空檔，桑托斯特地繞到興建中的藍毘尼園區，為成長中的苗圃澆水，培訓這一年，他除了忙自己的飲用水生意，其餘時間都投入在慈濟的志工服務中。

慈濟志工 桑托斯：「以前的我以為，有錢才能夠幫助別人，但從上人的開示中，我了解到，即使沒有錢也能助人，感謝師父帶給我正確方向，現在我很積極做慈濟，我的家人也很開心我能投入慈濟。」

今年和桑托斯一起要受證成為慈濟大家庭新血輪的，還有他的妻子烏瑪和弟弟禮希克。

慈濟馬來西亞分會副執行長 陳吉民：「這個家族其實要很感恩他爸爸，就是培育有這樣子的子女出來，他(桑托斯)孩子也一直跟他媽媽講說，什麼時候他也能參加慈濟的活動，我們希望(藍毘尼)，(有)更多的家庭來做慈濟。」

新加坡慈濟副執行長 邱建義：「三年前，桑托斯當時還是做生意，我們跟他買水，他了解慈濟之後，他就慢慢地去加入我們(慈濟培育)，更可貴他是帶動他師姊(烏瑪)，還有他弟弟(也參加培訓)。」

烏瑪目前是慈濟藍毘尼會所的廚房負責人，禮希克則運用自己的土木專長，協助監督園區的建設，這是他們踏出職志合一的一大步。

慈濟志工 禮希克：「雖然我出生在藍毘尼，但以前我對佛教一無所知，加入慈濟後，我才認識佛陀，才認識何謂菩薩道，儘管上人無法到藍毘尼來，但我們(受證後)會在這裡承擔使命，把慈濟精神傳下去。」

慈濟志工 烏瑪：「我覺得上人就像是我的母親，媽媽十年前過世了，以前她總說，女孩不能只做家務，要走出家裡，去做像我現在，在做的好事、善事，所以當上人對我說話時，我覺得像是母親在對我說話，我覺得很幸福。」

一家人一起做慈濟，大家有共同的目標，老父親也開心看到大兒子戒除以前愛賭博的惡習，從此這個家也將改往修來、以善傳家。

