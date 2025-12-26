一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾

記者鄭玉如／台北報導

一名阿嬤使用劣質香長達30年，造成鉛中毒，全身疼痛、貧血、雙腳水腫，連家人也受到影響。（圖／記者陳韋帆攝影）

燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身疼痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。

林軒任在臉書粉專指出，一名阿嬤出現全身疼痛、呼吸困難而就醫，發現她是缺鐵性貧血，血紅素低到剩5.8g/dL，且雙腳水腫，進行血液抹片檢查，發現她的紅血球布滿密密麻麻的藍色斑點，在醫學上稱為「嗜鹼性點狀紅血球」，顯示被重金屬入侵，結果證實阿嬤體內的鉛濃度高達59μg/dL，超過一般人應低於10μg/dL的標準。

林軒任細問阿嬤的職業與生活習慣，排除電池工廠工作、油漆接觸、水源污染及吃中藥等因素，發現元凶竟是「劣質香」。阿嬤經營居家神壇30多年，過去為了節省開支而選用的廉價劣質香，燃燒產生的毒素不斷累積，造成全家人的血鉛濃度異常偏高，雖然神壇位於二樓，其他家人居住在一樓，但粉塵仍會隨空氣流動與人員走動而滲透全家。

林軒任解釋，鉛是一種很狡猾的重金屬，進入人體後會模仿鈣離子，長期儲存在骨骼，當人體面臨老化、骨質分解或代謝變動時，儲存的鉛會重新釋放至血液，對腎臟、造血系統與腦部造成損傷，尤其發育中的幼童，他們對鉛中毒的容忍量極低，只要微量暴露，就可能引發神經系統的永久損害，導致行為偏差或學習障礙。然而，患者接受排毒治療後，血鉛濃度仍會反覆升降，因骨骼內的鉛會不斷補充進血液循環。

林軒任進一步說，祭拜祖先是台灣的傳統，若不想讓傳統變成健康負擔，應做好3件事情，首先是「強力通風」，空氣若沒有對流，煙霧微粒會在天花板、電風扇葉片上形成毒素聚落；「濕擦比乾擦好」，不建議使用雞毛撢子，反而讓鉛粉塵飄在空氣中，濕抹布擦拭才能有效地帶走毒物；最後是「選擇品質好的香」，選購品質合格、有檢驗證明的香，誠心祭拜並不需要煙霧繚繞。

