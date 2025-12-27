一家三代鉛中毒 竟因阿媽做這事！醫提醒：家中有神明廳要留意

燒香拜拜示意圖。取自Unsplash



台灣處處可見燒香拜拜，醫師提醒，長期點裂質香恐導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享案例，一位阿嬤點了30年的劣質香，結果不只阿嬤鉛中毒，全家人也一起中毒。

林軒任在臉書表示，一位阿嬤，因為嚴重貧血、雙腳水腫來檢查，她的血紅素低到剩 5.8，原本以為只是老人家營養不良，沒想到血液抹片一照下去，紅血球上面布滿密密麻麻的藍色斑點，這在醫學上叫「嗜鹼性點狀紅血球」，最後驗出阿嬤血鉛濃度竟然高達59，兇手竟然是她點了30年的劣質香，不只阿嬤鉛中毒，全家人也一起中毒。

林軒任說明，為什麼鉛中毒這麼難纏呢？關鍵就在於鉛會「隱藏」的特性。鉛進入人體後會玩變裝遊戲，假裝成身體需要的「鈣質」，我們的骨頭很單純，看到長得像鈣的物質，就會開心地張開雙臂歡迎，把它們通通存進「骨頭銀行」的保險箱裡。你以為毒素排掉了？其實它們只是躲進你的骨頭裡，打算住上幾十年。

林軒任進一步說明，這也解釋了為什麼醫學上的「螯合劑」排毒療程常常遇到瓶頸，很多人以為打完排毒針、血鉛濃度降下來就沒事，沒想到才過幾個月，數值竟然會自己「反彈」，這不是因為你又中毒了，而是因為骨頭裡的鉛正在「排隊出庫」。特別是像阿嬤這樣的長輩，如果原本就有骨質疏鬆的問題，當身體為了補足鈣質而分解骨質時，這些藏在骨頭裡的陳年老鉛就會像「恐怖房客」一樣破門而出，重新衝進血液裡攻擊全身。

林軒任提到，鉛還會穿透腦屏障，案例中阿嬤家3歲和12歲的孫子都中標了，血鉛濃度高達30、40，這些鉛會像橡皮擦一樣，深深累積在腦中，造成小朋友過動或學習障礙，家長以為孩子只是調皮，其實是累積在窗框、地板上的「鉛粉塵」，悄悄偷走了他們的未來。

林軒任建議，如果你家也有神明廳，建議現在就做三件事。第一是「強力通風」，香火鼎盛固然好，但如果沒有空氣對流，煙霧微粒就會在天花板、電風扇葉片上形成毒素聚落；第二是「濕擦比乾擦好」，不要用雞毛撢子清理灰塵，這樣只會讓鉛粉塵在空氣中飛舞，改用「濕抹布」擦拭，才能有效的把毒物抓牢並帶走；最後是「選擇品質好的香」，請一定要買品質合格、有檢驗證明的香，誠心祭拜不需要煙霧繚繞，一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的交代。希望台灣人燒香祭祖這份傳統，不要變成健康的負擔。

