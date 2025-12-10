一家三口入住自地自建150坪宅邸！注入自然靈感元素，打造豐富多元新古典生命

編輯 JeanRu｜圖片提供 蒔築設計

此案為150坪自地自建，屋主考量未來整體生活型態，在一開始便找上設計師安排，從新古典風格的定調、動線到著手整體空間的設計細節。大尺度空間裡，透過邊框、圖騰壁紙、水晶吊燈等元素的華麗展演，激盪出生動、充沛能量的美學韻律。



玄關與公領域間需穿越一道黑色邊框，邊框處佐入金色茶鏡，隱喻內外領域的界線。天花飾以古典雕花滾邊，在繁複與簡約中彰顯極致工藝。空間裡被沙發背牆深深吸引目光，深色邊框結合叢林風進口壁紙，畫作邊框的運用將熱帶雨林的豐富與活力牽引出來，打造客廳最迷人的框景視覺；佐入水晶肌理的石材電視牆，伴隨階梯立面與燈帶設計，機櫃則隱藏在一旁櫃體，整體顯現乾淨、高貴優雅的現代氛圍，突破既定的古典印象。



餐廳與輕食區之間再次以深色框景界定屬性，呼應新古典語彙，巧妙拉出領域層次、彰顯分明視覺感。餐櫃中間鑲嵌茶瀑鏡，以現代感的直線條安排，一旁端景的邊框中央鋪設大象圖騰壁紙，呼應叢林意象的原始味道；吊燈上方利用皮革包覆出金屬框，安排一半煙燻色與一半透明色水晶材質，流露視覺層次。



小編的最愛

主臥起居室主體牆舖陳紫色花卉壁紙，繽紛中佐入成熟韻味，營造名媛優雅的質感。女主臥床頭佐入兩種紫色打造邊框層次，兼具知性優雅與浪漫。男主臥室在圖騰、古典線板勾勒細節，與木紋舖陳出英倫貴族的尊爵味道。兒子房利用綠色特殊壁紙結合LED燈帶營造光圈，營造出精品、雅痞概念。

蒔築設計有限公司／朱皇蒔

地址：新北市中和區中原街78號9樓

電話：02-82282188

Email：shizhudesign@gmail.com

網站：http://www.szd.com.tw

