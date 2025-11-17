一家三口遭「喪屍」毒駕猛衝撞 妻、2歲子傷

紅色轎車車尾破裂變形。（圖／東森新聞）





上個月初，有民眾開車載老婆和2歲小孩要回家，行經建國高架時，遭後方車輛猛烈追撞！警方火速到場調查，肇事駕駛說是因為恍神才會釀禍，但警方在他車上查獲喪屍煙彈、吸食器，以及海洛因分裝勺，明顯涉嫌毒駕，遭逮捕送辦。

紅色轎車好端端開在路上，後面出現一輛黑車不斷逼近，絲毫沒減速，下一秒高速追撞，整台車重重彈了一下，往右偏移後擦撞護欄，還冒出陣陣白煙和火花，最後往前滑行幾公尺後，這才終於停下。

燈罩被撞到碎裂，車尾破裂變形，車門咪咪帽帽。肇事的黑車也留下擦撞痕跡，車頭零件裸露。可見撞擊力道有多大。當時紅車駕駛開車載著老婆和2歲孩子要返回住家，經過了建國高架時，卻碰上了飛來橫禍，釀成兩名乘客都受到擦挫傷。

事發在10月9號晚上10點多，警方調查，肇事的邱姓男子當時開著兒子的車，從宜蘭要返回淡水住家。自稱因為一時恍神才會釀禍，但是進一步盤查。

警方：「啊你的電子煙在哪裡，你的煙，你丟去哪裡啊。」

陸陸續續在他車上查獲依托咪酯煙彈一顆、依托咪酯吸食器，以及海洛因分裝勺。詢問後才知道，他疑似在開車前吸食毒品上路，涉嫌毒駕，遭逮捕移送。

刑事局毒緝中心股長洪培倫：「我們統計今年1到9月，有關毒駕的案件，大約在5500件，而涉及依托咪酯毒品的案件，大概是8500人，公斤數大概是550公斤左右。」

為了要全面打擊毒駕，警政署推動唾液快篩試劑執法，最快11月底12月初就會上路。一旦駕駛被驗出陽性反應，立即人車分離。不讓這些毒犯，再有機會危害用路人安全。

