一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴

退休補教師詐保近3千萬，遭「加重詐欺罪」起訴。（圖／TVBS）

一家三口利用中醫就診紀錄，長期進行保險詐騙，12年來詐領近3000萬元保險金，案件終被揭發並起訴。這起詐保案主嫌為一名退休補教業者，與曾任保險業務員的妻子共謀，頻繁以搭乘公車、捷運時跌倒或被電梯門夾傷等理由申請理賠。他們甚至將燕窩冒充藥水，製造虛假就醫紀錄，夫妻倆累計申報挫傷172次，女兒則以在學校跌倒為由就診77次。

退休補教師詐保近3千萬，遭「加重詐欺罪」起訴。（圖／TVBS）

檢警調查發現，這家人從15年前開始，經常以日常活動中發生意外為由申請保險理賠。他們聲稱在搭乘公共交通工具、被電梯門夾到，甚至倒垃圾時摔倒等情境下受傷，並尋找中醫師進行診療。案件曝光後，警方在周姓嫌犯家中搜出大量詐保證據，包括台北捷運送診證明單等文件。更令人驚訝的是，警方還查扣了260條金鑽條塊，市值高達2300萬元，以及位於花蓮的兩間別墅，這些都被認定為犯罪所得而遭到追回。

廣告 廣告

這起詐保案件最終導致周姓補教業者因加重詐欺罪被起訴，而其妻子和提供診斷書的中醫師則獲得緩起訴處分。金管會保險局組長陳俐君表示，保險理賠文件需要收據正本來確認是否符合損害填補原則，從去年7月開始，同一個項目只能用正本向一家保險業者申請實支實付。這次案件是因為保險公司注意到周姓男子經常以跌倒瘀青申請保險給付，提出意見後才發現有14間保險公司受害。

值得注意的是，中醫師無法拒絕沒有外傷的病人就診，卻被這家詐保家庭利用，使醫師差點背負法律責任。這起案件也引發了對保險理賠制度的檢討，以防止類似詐騙手法再次發生。整起詐保案顯示了犯罪手法的精密與長期性，也反映出保險業者在審核理賠時需更加謹慎的重要性。

更多 TVBS 報導

經理「學歷偽造」穩坐辦公室！ 吹哨者遭堵 控總公司無回應

保險不符理賠資格！ 婦竟亮刀恐嚇 落網稱要「切水果」

一家三口12年跌倒數百次！他詐保2800萬擁260條金條、7套房

騎Ubike疑未待轉！ 小學生刮花千萬法拉利 家長恐代賠12萬

