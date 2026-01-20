家不再溫暖竟成索命煉獄 母拘禁餓死女兒父母起訴

台中大甲去年九月傳出家不再溫暖竟成索命煉獄，母拘禁餓死女兒案，陳女父母起訴。（記者孫義方攝）

台中市二十一歲陳姓女子在去年九月間陳屍大甲住處，檢警調查發現，陳女的母親詹女因死者的居家清潔習慣不合要求，在民國一一二年初替陳女辦休學後，以電線綑綁房門方式，將小女兒困在一樓房間，每天只供少量飲食，陳女因營養不足餓死，陳父也坐視妻子犯行未對外求助，案發後詹女遭檢方聲押、陳父交保，檢方二十日偵結，依家暴凌虐致死罪、私行拘禁罪起訴陳姓夫妻，陳母移由國民法官審理，陳父依通常程序審理。

台中地檢署在去年九月二十五日獲陳父報案，稱女兒在住家房間內死亡，此案由婦幼保護專組主任檢察官黃嘉生、檢察官何昌翰指揮大甲警分局偵辦。檢警發現，陳女瘦小、全身脫皮，體重僅三十公斤，且死亡多時，鄰居稱陳女疑長期被控制在家，判斷陳女恐遭虐待致死，將陳父親、詹姓母親（五十一歲）依私行拘禁致死罪送辦，詹女遭法院裁定羈押，陳父十萬元交保。

檢方調查，詹女因認女兒的居家清潔等生活習慣，未達其要求，一一二年一月間強行為女兒辦理高中休學手續後，即以電線綑綁房門門把方式，先將女兒拘禁在住處一樓房間內，其後更進一步限縮範圍至房間浴室，使女兒活動區域極度受限，且需仰賴她所提供少量食糧維生，死者在長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭。

陳男與女兒同住，也是該房屋所有人，對女兒負有救助義務，且對其管領之生活空間負監督職責，明知女兒遭妻子長期拘禁，竟為迴避夫妻衝突，仍基於幫助加重私行拘禁的不作為犯意，未採取有效遏止手段或報警、帶同脫離等救護作為，容任該犯罪狀態持續發生。

直至去年九月二十一日上午，詹女見放置在女兒房間浴室門口的菜粥，未經取用，敲門呼叫也未獲回應，不加以查看即逕自認定死者已死亡，而不為任何施救、送醫措施，直到二十四日，也都未再返回女兒房間，讓女兒獨自在房間浴室內孤立無援，終因長期饑餓、營養不良，導致多器官衰竭死亡。二十五日凌晨，詹女為掩蓋犯行，防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線，搬出遺體清理浴室，陳男在同日上午七時許發覺後報警，才揭露全案。

檢方認定，詹女涉犯私行拘禁七日以上且施以凌虐致死罪嫌，屬《家庭暴力防治法》第二條第二款所定家庭暴力罪，依《國民法官法》第四十三條第一項、《刑事訴訟法》第二五一條第一項之規定，向台中地院提起公訴，移由國民法官審理，也建請法院繼續羈押，陳父依通常程序審理。