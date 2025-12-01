家中塵蟎太多小心連蝦子都不能吃！醫揭交叉過敏機制 兩者含高度相似蛋白





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】林太太從小飽受過敏性鼻炎困擾，每到換季就噴嚏打不停。最近她參加朋友聚餐，品嚐了久違的鮮蝦料理，沒想到吃完不到半小時，嘴唇開始發癢腫脹，喉嚨也感到緊縮不適。她納悶自己過去吃海鮮從都沒問題，怎麼突然對蝦子過敏了？就醫檢查後才發現，原來她長年的塵蟎過敏，竟成了蝦過敏的元凶。



隱形的過敏連結！ 當塵蟎遇上蝦子



許多人不知道，家中無所不在的塵蟎與餐桌上的蝦子，其實有著密切的生物學關聯。台安醫院風濕免疫科杜昀真醫師指出兩者體內都含有一種稱為「原肌球蛋白」的結構蛋白，這種蛋白質負責調節肌肉收縮，在蝦、蟹等甲殼類動物以及塵蟎體內都大量存在。還有關鍵的是，蝦類與塵蟎的原肌球蛋白在結構上極為相似，兩者的胺基酸序列重疊度超過8成。

當人體免疫系統長期接觸塵蟎過敏原後，會產生專一性的抗體，而這些抗體也可能誤認蝦類的原肌球蛋白為入侵者，進而引發過敏反應。有研究發現，某些從未吃過海鮮的素食者，僅因長期暴露於高濃度塵蟎環境中，就對蝦類產生了過敏體質。



認識「交叉過敏」 保護自己與家人



杜昀真醫師說明這類塵蟎與蝦類之間的交叉過敏，症狀輕重不一。多數患者在食用蝦類後會出現口腔黏膜發癢、嘴唇或舌頭腫脹等局部反應，症狀通常侷限在口咽部位，但也有少數人會進展到呼吸困難、全身起疹等較嚴重的狀況。由於原肌球蛋白具有耐熱特性，即使將蝦子充分煮熟，過敏原仍不會被破壞，因此烹調方式無法降低過敏風險。



杜昀真醫師提醒，如果本身已有塵蟎過敏病史，在嘗試蝦、蟹、龍蝦等甲殼類海鮮時應格外謹慎，建議首次食用時少量嘗試，並觀察身體反應。若出現任何不適，應立即停止食用並就醫評估。預防勝於治療，想要降低交叉過敏的發生機率，最根本的方法就是控制居家環境中的塵蟎數量，包括使用除濕機、以高溫殺菌法清洗床單被套、減少絨毛玩具與厚重窗簾等容易藏匿塵蟎的物品，從源頭阻斷過敏原的暴露，才能真正守護全家人的健康。



