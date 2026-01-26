家中延長線「發燙變軟」消防員警告：你正在和死神拔河

近日氣溫驟降，全台各地民眾紛紛啟動電暖器、電磁爐等取暖設備。消防安全粉專「消防神主牌」在社群平台Threads發文提醒，使用高功率電器時，應立即檢查供電延長線的溫度狀況。若延長線摸起來溫熱甚至發燙，必須立刻拔除插頭，因為這代表火災倒數計時已經開始。

根據消防專家說明，電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機等產生熱能的家電，功率動輒超過1000瓦。一般家庭使用多年的延長線無法承受如此高電流負載，當電流超過負荷，銅線會像發熱絲般升溫，導致絕緣外皮開始融化。民眾若發現延長線觸感變軟，這正是電線皮即將燒熔的危險前兆，下一秒可能就會短路起火，引燃周邊地毯或家具。

消防單位特別強調兩條安全紅線。第一，高功率電器嚴禁使用延長線，電暖器、電磁爐等設備務必直接插在牆壁插座上。若情況特殊非使用延長線不可，必須選擇具備「過載自動斷電」功能的產品，且一條延長線僅供應單一電器使用，絕對不能再接其他電器。

第二條紅線是嚴禁綑綁電線。許多民眾為求美觀，習慣將電線整齊綑綁收納，但在高負載狀態下，綑綁的電線無法正常散熱，熱能累積將導致溫度急速飆升，直接融毀絕緣外皮造成危險。正確做法是保持電線鬆散狀態，確保熱能能夠正常散發。

消防專家表示，延長線過載引發的火災案例屢見不鮮。民眾使用電器時若能養成定期檢查電線溫度的習慣，便可及早發現潛在危機。特別是在冬季用電高峰期，更應提高警覺，避免因一時疏忽造成無法挽回的災害。

專家建議，民眾應定期更換老舊延長線，選購符合安全規範的產品。使用高功率電器時，應優先使用牆壁插座，並避免同時使用多項高耗電設備。若發現任何異常徵兆，包括電線發燙、變軟、出現焦味或冒煙等情況，應立即停止使用並尋求專業協助，確保居家用電安全。

