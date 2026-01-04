家中愛貓突然消失？飼主上班途中「請假回家」結果超傻眼

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一名鏟屎官分享自己「找貓找到被氣笑」的離奇經歷，在網路上引發熱烈討論，該名飼主原本只是例行透過家中監控查看愛貓狀況，卻意外發現整個畫面裡完全不見貓影，一度以為貓咪失蹤，急得立刻返家搜尋，結果真相曝光後，讓人哭笑不得。

事發當時鏟屎官仍在上班途中，忽然心血來潮打開家中監控想看看貓咪在做什麼，沒想到調整鏡頭左看右看，無論是客廳、房間還是走道全都沒有貓，就連平時最常待著的貓籠也空無一物，嚇得她腦中不斷浮現「該不會跑丟了吧」的可怕念頭，越想越坐立難安。

廣告 廣告

貓咪正安安靜靜地趴在籠子裡休息，一動也沒動，彷彿從頭到尾都沒發生任何事

(示意圖/Unsplash)

飼主因擔心錯過尋貓的黃金時間，立刻向公司請假火速趕回家，一進門便開始地毯式搜索，從沙發底下到床邊角落全都翻找一遍，最後再次走到貓籠前確認，沒想到低頭一看卻當場愣住，只見貓咪正安安靜靜地趴在籠子裡休息，一動也沒動，彷彿從頭到尾都沒發生任何事。

原來貓咪的毛色與紙箱太過接近，導致從寵物監視器的畫面中並不明顯，這段虛驚一場的經歷曝光後，也讓網友紛紛笑翻留言「果然是自己嚇自己」、「貓內心os：今天怎麼這麼早回來」、「看來消失的是主人的視力」，也有人調侃鏟屎官太緊張，建議趕快把紙箱換掉，免得下次再上演同款驚魂記。