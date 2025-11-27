家中抽菸點蚊香「遺留火種」釀火災 前妻逃生不及殞命 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台南一名陳姓男子去年7月間外出購買午餐時，住家突然起火，導致當時在屋內的前妻被嗆傷，之後被送醫宣告不治，由於陳男的3名子女皆證，父親在室內都有抽菸和點蚊香的習慣，曾多次勸阻父親不要這樣做，且消防局火災原因調查鑑定書的結果也證明，火災為「遺留火種」所導致，因此台南地院審理後，依過失致人於死罪，判處陳男有期徒刑8個月，緩刑3年。

判決指出，辰男和妻子離婚後，2人仍同住一起，平時起居都在木製和室房間，去年7月間，陳男先在房間內抽菸及點蚊香後，就外出午餐，孰料15分鐘後住家竄出火苗，當時人在屋中的前妻逃生不及，因吸入性嗆傷併大面積燒燙傷，雖緊急送醫仍宣告不治。

事發後，陳男坦承平時有抽菸習慣，房間裡的蚊香也是他的，但辯稱他不會在家裡抽菸，而且蚊香味道很重，他也改用噴霧式蚊香。不過他的3名子女證稱，父親不但會在室內點蚊香，平時也會抽菸，多次制止他不要在室內抽菸、點蚊香，但父親還是會偷偷點蚊香。

而消防局的火災原因調查鑑定書也指出，本案起火原因為「遺留火種」引起火災的可能性最大，陳男出門的時間與火災報案時間相隔15分鐘，符合微小火源醞釀、引火燃燒的時間間隔，若他在出門前曾於臥室附近抽菸、點燃蚊香或使用打火機，一旦彈落煙灰、煙蒂或蚊香灰燼掉落在可燃物上，經過一段時間「熱積蓄」後，就有可能引發火災。

因此台南地院法官認為，從現有證據看來，陳男確實是起火處的實際管領使用人，而且他有在房間內點蚊香及抽菸的習慣，卻疏於注意蚊香灰燼、菸蒂火苗的危險性，進而導致火災發生，造成前妻死亡；考量到他已經坦承有過失，態度尚可，最終依過失致人於死罪，判處他有期徒刑8個月，緩刑3年，全案仍可上訴。

