家中換電視再等等！ 明年起免貨物稅可望降價

〔記者鍾麗華／台北報導〕若想換家中的電視，可以再等等！立法院8月三讀修正通過「貨物稅條例」，包括無糖飲品、彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等，免徵貨物稅，行政院日前正式公告，相關條文自2026年1月1日施行。一般預期，免稅後有利品牌調降價格，因此立院三讀附帶決議，要求主管機關會同消保機關或團體，追蹤廠商有無將減稅利益回饋消費者。

現行規定，合於國家標準之純天然果汁、果漿、濃糖果漿、濃縮果汁、純天然蔬菜汁免稅，三讀條文新增「飲料品無添加糖者」免徵貨物稅，增加國民購買意願，進而達到增進國民健康的目的。

在家電類方面，有鑒於部分電器商品已多屬民生必需品，持續課徵貨物稅不僅不合時宜，更因為替代性產品日新月異，導致稅收每況愈下，持續課稅的正當性與公平性降低，因次修正條文將彩色電視機(原徵收13%)、錄影機(原徵收13%)、電唱機(原徵收13%)、錄音機(原徵收13%)從課稅項目中取消，未來都可免徵貨物稅。

立法院三讀也通過附帶決議，要求主管機關會同消保機關(構)或團體追蹤廠商有無將減稅利益回饋消費者，財政部並於一年內研議音響組合及電烤箱等家電產品之貨物稅減稅免徵評估報告。

