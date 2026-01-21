家中搜出大量毒品！大咖女星早被下逮捕令 檢方要求「1關鍵」防脫罪

記者蔡維歆／綜合報導

米倉涼子演《派遣女醫X》系列長期受好評。（圖／翻攝自ryoko_yonekura_0801 IG）

日劇女王米倉涼子近年憑藉《派遣女醫》系列紅遍亞洲，不料日前驚傳涉毒，日媒20日報導指出，米倉涼子因涉嫌違反日本《麻藥取締法》，已遭相關單位函送檢方，消息傳出震撼演藝圈。檢察相關人士再爆料，麻藥取締部於去年10月就已經申請逮捕令，要逮捕她與阿根廷籍男友兩人到案。

米倉涼子透過官網發聲明。（圖／翻攝自米倉涼子官網）

據日媒《週刊文春》報導，檢察相關人士透露，「麻取（麻藥取締部）於去年10月上旬，以違反麻藥取締法之嫌，向法院申請了米倉涼子以及與她處於半同居狀態的阿根廷籍戀人X先生的逮捕令，且實際上已獲准發出。」關東信越厚生局麻藥取締部（簡稱麻取）也被檢方提出了一項條件。那就是「不能只以米倉涼子單獨持有為由，而是必須以與X共同持有的嫌疑進行逮捕」。

米倉涼子日前也發表聲明，表示：「部分媒體報導關於搜查機關進入我家搜索一事，確為事實。」解釋事件發生後，在與律師團研議下，為了維持調查的公正性與全面配合司法程序，選擇保持沉默，避免對外發布任何訊息，針對調查進度，米倉涼子也表示：「雖然未來仍會持續配合，但就目前累積的合作程度來看，我認為現階段已告一段落。」

