家中看護提「給錢就能上床」 8旬老翁確診愛滋病毒

中國一名80多歲老人確診HIV陽性。示意圖，與本文無關／Freepik

中國近日傳出一起高齡感染HIV（愛滋病毒）案例，引發社會關注。一名8旬老翁在接受檢查後篩檢HIV陽性，追查發現，家中看護曾向他提出「給錢就能發生關係」，雙方疑似因此發生危險性行為，最終導致感染。專家分析，長者的性需求長期被社會忽視，加上性教育與防護觀念不足，容易在未採取保護下進行性行為，增加愛滋病毒傳播風險。

綜合中國媒體報導，近日中國高齡族群出現「HIV（愛滋病毒）感染」上升趨勢，無論感染人數或感染率都有逐年增加的情況，尤其以廣東、浙江等地最為明顯。其中，浙江省今年新增的HIV感染者中，50歲以上族群就占了39.2%，顯示高齡族群的感染風險不容忽視。

北京佑安醫院感染中心門診主任醫師李在村指出，近日接到一名80多歲HIV感染者，老翁事後向他坦誠，家中一名中年看護因急需用錢，提出「給錢就可以發生關係」，兩人疑似發生危險性行為最終染病。

此外，也有老年人與「舞伴」保持10年的性關係後確診愛滋病毒，或是老年男性買春時不戴保險套，大大增加感染風險。

中國老年族群染愛滋激增！專家：性需求被忽視＋性知識不足

深圳市第三人民醫院長盧洪洲表示，老年HIV感染者激增，與「老年人的性需求長期被忽視」有關，加上高齡族群對性教育幾乎為0，導致他們在不知情下感染愛滋病毒，成為傳播鏈中新的脆弱族群。

中國HIV感染者互助組織「白樺林」的創始人白樺指出，中老年HIV感染者的「情感需求」強烈，甚至不亞於年輕族群，不過總因無法和家人溝通，或是溝通後遭拒絕，導致情感無法抒發，長期下來導致部分老年人嘗試尋求心理慰藉，加上又礙於面子，不願意透過「正規管道」協助，因此成為了高風險族群。

HIV愛滋病毒、愛滋病不一樣

衛福部指出，HIV（Human Immunodeficiency Virus）即是人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒，若染上愛滋病毒後未以藥物得到有效控制，可能導致身體免疫力降低，而容易發生伺機性感染或腫瘤，此種症狀稱為「後天免疫缺乏症候群」，俗稱「愛滋病」(AIDS)。

愛滋病毒主要傳染方式分成3大途徑，包含性行為、血液傳染（共用針頭、輸血）及母子垂直傳染。

HIV愛滋病毒並不等於愛滋病。示意圖／Freepik

HIV愛滋病毒潛伏期、空窗期是什麼？

感染愛滋病毒到出現臨床症狀期間，可能經歷5～15年的潛伏期，但部分愛滋病毒感染者在感染後約2～6星期會出現如「感冒樣」的原發性感染症狀，此時病毒量較高、傳染力強，稱為「急性初期感染」，不過也有許多患者沒有症狀。

此外，感染愛滋病毒後，需要經過一段時間後才會在血（體）液中出現愛滋病毒抗原及抗體，這段已感染卻檢驗不出陽性結果的時間，稱為「空窗期」，大約3～12週。

如何預防HIV愛滋病毒？

衛福部指出，預防感染愛滋病毒方法包含安全性行為、不使用毒品、不與人共用注射針頭、針筒或稀釋液。若發生性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，若有不安全性行為者，建議每年至少進行1次愛滋篩檢。

此外，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等），或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，及早發現感染、及早就醫治療，愛滋感染已是可有效治療的慢性疾病。



