家中竟藏3大毒窟！害腦霧、免疫錯亂 「雙毒」入侵風險加倍

功能醫學醫師歐瀚文提醒，日前傳出「保溫杯鉛中毒」事件只是環境毒素問題的冰山一角；重金屬、黴菌毒素與化學物質在日常生活中無所不在，可能累積在體內造成慢性疲勞、免疫失衡及神經毒性。他強調，了解環境毒素來源並主動降低負荷，比單純恐慌更重要。

毒素加乘效應恐增健康風險

歐瀚文指出，重金屬（鉛、汞等）與黴菌毒素同時存在於體內，會產生毒性加乘效應。臨床觀察顯示，這種組合可能癱瘓粒線體，使人容易疲倦；造成免疫錯亂，身體發炎又容易感染；還可能穿透血腦屏障，引發腦霧、注意力下降與情緒焦慮。

日常生活「3大隱形毒窟」

歐瀚文醫師提醒，毒素往往不是吃進去的，而是生活環境累積而來；除了保溫杯，還有「3大隱形毒窟」：

台灣氣候潮濕，若沒有定期清洗冷氣機內部，吹出來的風可能夾帶大量的黴菌孢子與毒素；浴室矽利康及衣櫃後方的黑色斑點，會釋放孢子，產生強烈的神經毒素（Neurotoxins）；此外，室內濕度長期高於60%，牆體內就會滋生黴菌，不只引發過敏，還會讓毒素在全身累計。 廚房中刮傷的不沾鍋在高溫下可能釋出難排出的全氟烷化合物（PFAS/PFOA），建議定期檢查汰換。 塑膠容器或保鮮盒加熱油脂食物也可能釋放塑化劑與雙酚A，干擾荷爾蒙與代謝。

3項日常防護方法

歐瀚文提出3項日常防護方法：將室內濕度控制在50%-60%，定期清洗冷氣機；選擇優質不鏽鋼或鑄鐵鍋，減少化學塗層；飲食上多攝取十字花科蔬菜、大蒜、洋蔥等富含硫化物的食材，支持肝臟解毒。

