家中藏「不定時炸彈」 一堆人不知道 鋰電池越老越危險

鋰電池爆炸事件頻傳，消防員提醒，除了行動電源外，不少人習慣將舊手機或電子設備塞進抽屜和櫃子存放，卻可能讓家中暗藏「不定時炸彈」，因為隨著時間推移，電池會老化、結構崩解，即使沒有插電，也可能因內部短路而自燃，呼籲民眾趁著大掃除，盡快將老舊電子產品回收處理，降低火災風險。

由消防員經營的臉書粉專「消防神主牌」昨（21日）在社群平台發文提醒，很多人家中抽屜深處，可能正躺著一顆「不定時炸彈」卻毫無察覺。他指出，鋰電池的危險會隨時間「複利」，越放越危險。

廣告 廣告

消防神主牌表示，不少人把舊手機、行動電源、相機或手持風扇等沒在用的電子產品，隨手丟進櫃子或抽屜，久而久之就忘了它們的存在，以消防員的角度來看，「這往往是災難的開始」。隨著時間推移，電池內部的化學物質會老化、結構可能崩解甚至膨脹，即使沒有插電，也可能因內部短路而自燃。

消防神主牌呼籲民眾趁著年前大掃除，好好翻一翻家中的雜物櫃，若發現積滿灰塵的舊手機，或已膨脹變形的行動電源，千萬別留著當紀念，務必回收處理，以免釀成意外。此外，含有電池的老舊電子產品，也切勿隨意丟進一般垃圾車，因為垃圾車在壓縮垃圾時，可能引發電池爆炸或起火，無心之舉恐危及清潔隊員的生命安全。

新北市衛生局也提醒，行動電源與電子產品內的電池屬於「廢乾電池類」，民眾可送至超商、通訊行或資源回收場回收；若交由資源回收車處理，務必與一般回收物分開裝袋。

至於手機、筆電等電池不易拆卸的3C產品，根據「環境資訊中心」網站建議，民眾可先自行清除個人資料後，打包交給資源回收車，或送至超商、電信門市及原廠回收管道處理。

更多中時新聞網報導

棒球》經典賽6400萬挺中華隊 免驚卡關

退休調查官塞iPad行賄 判刑2年

合作林志玲 蔣榮宗驚喜和女神同日生