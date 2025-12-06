家中變屠場！祖孫在家遭「7隻比特犬」血腥撕咬 母目睹崩潰

國際中心／綜合報導

美國田納西州一戶人家日前發生一起駭人悲劇，一名祖父與他僅3個月大的孫女在住家內被發現身亡，兩人疑似在家中遭到多隻兇猛的比特犬撕咬致死，女嬰的媽媽甚至目睹血腥現場，當場崩潰。

美國發生比特犬闖入將人咬死的命案。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據外媒報導，50歲的詹姆斯．亞歷山大．史密斯（James Alexander Smith）週三下午被發現陳屍在住宅內。可怕的事，警方抵達時，亞歷山大的孫女仍遭到7隻比特犬攻擊，為了進入屋內救援，警方被迫射殺犬隻，但嬰兒在救援人員抵達前已不幸喪命。

廣告 廣告

檢察官克雷格．諾斯科（Craig Northcott）形容現場「格外殘忍且令人痛心」，並呼籲外界為家屬與第一線救援人員祈禱，因為他們親眼目睹了極度創傷的畫面。

鄰居布萊恩．科比（Brian Kirby）表示，就在警方抵達前不久，他下班回家時看到嬰兒母親在街上崩潰尖叫。科比透露，這家人飼養的這群比特犬早已多次攻擊附近動物，他家的貓咪也被牠們咬死。他說，雖然知道這些狗隻具攻擊性，但從未想過會對人造成如此傷害。

目前，倖存的犬隻現已被市政府動物管制單位帶走；當局也正在調查牠們先前的攻擊紀錄，而案發住宅因狀況不佳，已被宣告封鎖，警方仍在調查是否會對任何人提出刑事指控。

更多三立新聞網報導

悲劇！女兒猝逝「馬國失明母伴屍多日」爬行2天到路邊求救

不管未成年！3高中生性侵殺害女軍人 北韓震怒令：馬上處決

叛逃官員爆料！金正恩「血腥清洗」高層 犬決姑丈內幕曝

陸客闖日平交道被撞死 家屬「反控1事」討1億賠償金

