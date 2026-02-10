家中貓毛到處飛怎麼辦？用這「5個」超實用的居家清理妙招告別漫天飛雪！

火報記者 張舜傑／報導

家中養貓，幾乎難以避免「貓毛滿天飛」的困擾。不僅沙發、地板、衣物容易沾滿毛髮，空氣中漂浮的細小毛屑還可能引發過敏或呼吸不適，但透過這些簡單的清理策略與日常管理，就可以大幅減少毛髮散落。

1. 定期梳理：從源頭減少掉毛

每天或隔天固定梳理貓咪，是減少家中毛髮飄散的最直接方式，透過適合貓毛種類的梳子，可以將鬆散毛髮及死毛清理掉，減少牠們掉落在地板、家具和衣物上，長毛貓更需要每天梳理，而短毛貓則可每週至少兩到三次，搭配貓咪專用防脫毛噴霧或護毛油，還能保持毛髮健康亮麗。

廣告 廣告

定期梳理貓咪、選對吸塵工具和濕布拖地，可有效清除地板、家具與縫隙的毛髮。圖:istockphoto

2. 吸塵工具：選對設備更有效

選擇吸力強、適合毛髮的吸塵器，能顯著提升清理效率，帶有滾刷或靜電吸附功能的吸塵器，尤其能清除地毯、沙發縫隙及角落積毛，此外，定期更換濾網與集塵袋，避免吸塵效果下降，對於毛髮密集區域，例如貓咪常活動的沙發或床鋪，也可以搭配手持吸塵器快速清理。

3. 濕布擦拭與拖地：清除附著毛髮

吸塵器無法完全清理的細小毛髮，可利用濕布或靜電拖把擦拭地板與家具表面，濕布能有效抓住漂浮的毛髮，避免清理後再散落空中，對木質或磁磚地板，每週至少拖一次；布面沙發與床鋪則可用毛刷或專用黏毛滾筒快速整理，維持表面整潔。

4. 洗衣與防護：衣物與布料也能減毛

衣物與寢具上附著的毛髮，也需定期清理，使用洗衣球或寵物毛髮專用洗衣袋，可在洗衣過程中有效帶走毛髮，換季或長毛貓掉毛量大時，建議增加洗衣頻率，並在衣櫃或沙發放置防毛布套或可水洗的保護墊，降低毛髮附著。

5. 空氣與環境管理：減少毛髮漂浮

空氣中漂浮的細毛容易四處落下，定期清理空氣濾網或使用空氣清淨機，可有效降低室內毛髮與灰塵濃度，若家中有多隻貓，或長毛貓比例較高，空氣清淨機的高效濾網能幫助減少過敏原，維持呼吸健康，此外，保持通風、固定貓咪活動區域，也能讓毛髮集中，方便清理。

空氣清淨與通風管理，搭配固定貓咪活動區域，能減少漂浮毛屑。圖:istockphoto

貓毛問題無法完全避免，但透過定期梳理、適當吸塵、濕布擦拭、衣物保護與空氣管理五大策略，可以大幅降低毛髮散落範圍與量，當飼主建立起穩定的清理與管理習慣，不僅讓家中環境更整潔，也能提升毛孩與家人的舒適度與健康安全，讓養貓生活更加輕鬆愉快。