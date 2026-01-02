家中遭持刀入侵！NANA遭兇嫌反控「殺人未遂」 警方：屬正當防衛

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

34歲韓國女星NANA去年11月清晨在家中遇持刀入侵事件，NANA與母親均受傷，其中NANA的母親在雙方搏鬥中被攻擊造成重傷，一度失去意識。近日案情出現新進展，涉特殊強盜傷害罪嫌遭起訴的30多歲兇嫌A某，竟在偵查過程中反過來向NANA提告，主張NANA在制伏過程中的行為涉嫌殺人未遂。

涉特殊強盜傷害罪嫌遭起訴的30多歲兇嫌A某，在偵查過程中翻供，主張NANA在制伏過程中的行為涉嫌殺人未遂。（圖／翻攝@jin_a_nana IG）

根據《JTBC新聞室》報導，NANA的住處去年11月遭人持刀闖入，當時在家中的NANA與母親皆在制伏歹徒的過程中受傷。在押的嫌犯A某被依「特殊強盜傷害」起訴，在偵查初期坦承犯行。不過，他近期突然翻供指出，犯案時未持凶器，也未對被害人造成傷害，主張NANA在制伏自己時的行為涉嫌殺人未遂。

報導指出，NANA原先考量A某還年輕，考慮從輕處理，如今見A某竟反告自己，使她確定不和解，並計畫對A某提起誣告罪。

根據警方當時的調查，嫌犯A某闖入屋內後，持刀威脅NANA母親交出財物，睡夢中的NANA聽見母親尖叫聲後驚醒，立即衝出房間營救，母女倆與A某發生激烈肢體衝突，最終成功將他制伏。NANA與母親皆在過程中受傷並接受治療，其中NANA的母親受重傷，甚至一度失去意識，必須接受治療並靜養；A某則被自己持的凶器割到下巴，出現撕裂傷。

目前警方基於雙方供述與事證，認定NANA母女的行為符合「正當防衛」，未對母女立案，而A某翻供提出反告的行為則遭網友痛批厚顏無恥。

