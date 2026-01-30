家中長輩常忘事？65歲以上每13人就有1人失智，AD-8八大警訊一次懂

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

65歲以上，每13人就有1人罹患失智症根據台灣失智症協會進行失智症流行病學最新調查統計，台灣65歲以上老年人共408萬5793人，其中輕微認知障礙有73萬5023人，占7.99％，而失智症有307萬931人，占7.54％，其中包括：極輕度失智症12萬5890人，占3.08％，輕度以上失智症有18萬2041人，占4.46％。也就是說，65歲以上的老年人，約每13人就有1位失智者，而80歲以上的老年人，則約每5人有1位失智者。

根據流行病學調查結果，65歲以上失智症盛行率，分別為65～69歲3.40％、70～74歲3.46％、75～79歲7.19％、80～84歲13.03％、85～89歲21.92％、90歲以上36.88％，年紀愈大盛行率愈高，且有每增加5歲盛行率倍增的趨勢。

嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師黃敬棠指出，極早期失智症篩檢量表（AD-8）透過比較自己或家人在過去半年與現在改變狀況進行評估，下列8項問題中符合2項者，可能有輕微認知障礙或極輕度失智症，建議接受專科醫師進一步評估：

❶判斷力上的困難

落入圈套或騙局、財務上不好的決定，或是買了對受禮者不合宜的禮物。

❷對活動和嗜好的興趣降低

和先前比較，變得不愛出門、對之前從事的活動顯著的興趣缺缺。

❸重複相同問題、故事和陳述

重複問同樣的問題，或重複述說過去的事件等。

❹在學習如何使用工具、設備和小器具上有困難

電視、音響、冷氣機、洗衣機、熱水爐（器）、微波爐、遙控器等小型器具的使用能力降低，例如：時常打錯電話或電話撥不出去，不會使用遙控器開電視。

❺忘記正確的月份和年份

記憶力減退，忘記正確的年月，或說錯自己的年齡。

❻處理複雜的財物上有困難

過去皆負責所得稅的申報、水電費的繳款、信用卡帳單繳費等，現在卻常發生沒繳費，或多繳或少繳錢的情形，與過去相比有改變。

❼記住約會的時間有困難

與他人有約卻記不住時間、日期，經提醒也想不起來，常常忘記約會等。

❽有持續的思考和記憶方面的問題

在過去的半年或一年來，有持續性的思考力或記憶力的障礙，例如：每天出現或多或少，思考和記憶力方面的問題。

（記者郭岳潭、圖片來源：motionelements）

