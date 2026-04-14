家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像

隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。

有網友在論壇Threads發文，透露自從近來岳父、岳母突身體不適，一起住進加護病房後，讓原PO對長照機制完全改觀，坦言過去以為只要把保險處理好就可以不麻煩子女，但實際經歷之後，才發現需要處理的事情多到超乎想像，讓原PO忍不住有感而發，「他們四個兒女一樣都是雞飛狗跳的，很難想像少子化的現在要怎麼搞...」

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貼文一出，掀起不少過來人共鳴「真的，我媽住院的時候，儘管他戶頭有錢全部都可以讓我領出來使用，也請了台籍24小時看護，但還是每天忙到一直在醫院往返跟奔波」、「真的，很多事不是有錢就能解決，光看病、找醫生、掛號、治療就要親人了，不可能叫看護處理」、「我是獨生女，父親過世前兩年進出ICU六次...我當時還未滿30歲，也是在醫院慌亂奔波呢」、「可怕的是，當你要進出ICU醫院幫忙的時候家裡還有小孩」、「出院了，才是真正的考驗」

「不跟子女討論規畫的長輩也是讓後輩很苦惱」、「包含怎麼照顧，誰去照顧，或未來長輩要住在哪裡方便，滿多錢不能解決得事情，例如請了外傭若臨時有狀況也是要有人去處理，那手上的工作怎麼排，年紀大了狀況是三天兩頭都有，家裡有孩子的更是蠟燭多頭燒，遇到長輩也有自己主見的更是心累」、「在整個醫療過程當中很多細節都需要醫生跟家屬討論，很多同意書要簽，甚至要不要插管，要選擇哪一種治療方案。甚至每一個家人的想法可能都不一樣，很多時候不是只有錢能夠解決的」。

撰稿：吳怡萱