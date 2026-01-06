家中長輩胸口灼熱、慢性咳嗽？ 醫：恐是胃食道逆流警訊

隨著年齡增長，人體各系統功能逐漸退化，腸胃道也不例外。許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便秘或腹瀉等問題，這些不適往往影響生活品質，甚至隱藏嚴重疾病的警訊。

年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易出現胃食道逆流。（示意圖／Pexels）

國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺指表示，年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易出現胃食道逆流，常見症狀為胸口灼熱、吞嚥困難、慢性咳嗽。此外，賁門失弛緩症或食道蠕動減弱會導致進食時哽咽或嗆咳，長期逆流或服藥、異物滯留可造成食道黏膜損傷與狹窄。

針對食道問題的預防，陳柏諺建議，飲食應少量多餐、避免過於油膩或辛辣食物，餐後兩小時內避免平躺。減重可減少腹壓，抬高床頭15至20公分可減少夜間逆流。服藥需搭配充足開水並坐直或站立至少30分鐘，避免藥物滯留造成食道潰瘍。針對吞嚥功能不佳者，可由語言治療師評估進食姿勢與食物質地調整。

在胃部問題方面，陳柏諺說明，長者多因長期服用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染而出現消化性潰瘍。症狀可能不典型，甚至以出血或穿孔表現。隨年齡胃酸分泌減少，消化酵素減少，常見餐後飽脹、噁心等消化不良症狀。他提醒，長者若有消化性潰瘍或胃癌家族史，可考慮進行幽門螺旋桿菌檢測並根除。

陳柏諺建議，需長期使用止痛藥者，可搭配質子幫浦抑制劑預防潰瘍。（示意圖／pixabay）

陳柏諺建議，需長期使用止痛藥者，可搭配質子幫浦抑制劑預防潰瘍。飲食應定時定量、細嚼慢嚥、減少過鹹及燒烤醃製品，多攝取蔬果及高纖維食物。高危險族群可考慮胃鏡檢查以早期發現病灶。

陳柏諺進一步指出，年長者因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少或多重用藥常導致便秘。長者免疫力較弱，使用廣效抗生素易導致偽膜性腸炎，慢性腹瀉也須排除大腸腫瘤或吸收不良。他強調，隨年齡增加大腸癌風險上升，台灣國家篩檢建議45至74歲每兩年一次糞便免疫潛血檢查，若有家族史可提前到40至44歲篩檢。

陳柏諺醫師表示，每日應攝取1.5至2公升水及足量蔬果，促進腸蠕動、預防便秘與憩室症。（示意圖／Pexels）

針對腸道保健，陳柏諺表示，每日應攝取1.5至2公升水及足量蔬果，促進腸蠕動、預防便秘與憩室症。規律運動如每日散步、簡易伸展可改善腸道血流與蠕動。他提醒，長期刺激性瀉劑會使腸蠕動更差，可選擇軟便劑或容積性瀉劑。定期糞便免疫潛血檢查，若陽性則安排大腸鏡，高風險者可提前篩檢。

陳柏諺強調，年長者因生理老化、慢性病與多重用藥，常見從食道到腸道的多種問題。臨床醫師與家屬應重視早期症狀辨識與預防措施，透過飲食均衡、規律生活與運動、正確用藥、定期健康檢查、戒菸限酒、良好進食習慣，以及家人支持與環境調整，可顯著減少併發症並提升生活品質。

