家中長輩講話常卡詞？ 黃軒解析阿茲海默症5大語言警訊

「語言退化」可能早於記憶衰退出現，醫師提醒可從日常對話觀察阿茲海默症早期徵兆。（示意圖／Pixabay）

台灣已邁入超高齡社會，失智人口持續上升，根據統計，全台失智症患者已超過38萬人，其中阿茲海默症患者也逾10萬人。重症醫學科醫師黃軒指出，大腦退化初期最容易受到影響的，是語言功能，平均會比記憶力衰退早出現2至3年。

他在個人社群平台分享，美國神經學期刊的研究指出，大腦語言網絡涵蓋顳葉、額葉及其他區域，尤其阿茲海默症早期會從內側顳葉開始退化，進一步削弱詞彙提取與語意處理能力。然而，語言退化並不如記憶衰退那樣容易被察覺，導致許多患者確診時已屬中期。黃軒提醒，透過觀察日常對話，尤其是語言上的異常表現，有助於及早發現病兆。

廣告 廣告

黃軒列出阿茲海默症常見的五大語言異常警訊，提供民眾在家觀察長輩是否出現異常狀況。

一、「詞窮現象」：無法想起具體名詞而使用模糊描述，例如忘記「雨傘」一詞，改說「那個下雨用的東西」。黃軒表示，這與顳葉前部萎縮有關，根據研究，患者每分鐘能說出的名詞比一般人少40%。

二、「分類錯亂」：將物品錯誤歸類或混淆基本屬性，如將智慧型手機稱為小電視，或把桌子說成椅子。此現象源於大腦中角回區域活化程度降低，導致概念邊界模糊。

三、「敘事簡化」：語句內容空泛、細節缺失，且過度使用「然後」、「後來」等連接詞。黃軒指出，額葉功能退化會影響語言組織力，使患者描述行程時僅說：「我去公園，然後走路，然後看到花，然後回家。」若長輩每句話少於七個字且缺乏形容詞，可能是警訊。

四、「逃避指令」：面對需多步驟說明的問題時無法清楚表達，常以「機器太複雜了」等方式推託，例如問及如何使用微波爐或沖泡咖啡的過程，患者難以說明完整步驟，這與前扣帶皮層萎縮有關。

五、「專業詞彙流失」：失去熟悉領域的術語，雖保有日常對話能力，卻忘記原有專業知識，例如擅長烹飪者無法說出「汆燙」，僅說「用熱水弄熟」，資深編輯也可能忘記「校對」一詞，這類症狀常見於語意型失智症。

儘管如此，黃軒強調，偶爾講錯話並不代表一定是失智，語言異常須持續六個月以上才具臨床意義，單次失誤可能與焦慮、疲勞或年齡相關的自然退化有關。若家中長輩每週出現三次以上語言錯誤，甚至無法完成簡單對話測試，應視為中高度風險，建議儘速至神經內科接受專業評估與認知功能檢查，以利及早發現、及早介入治療。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了

醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技