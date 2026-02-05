家中隱藏炸彈快丟掉別留念！消防曝手機不使用也會自燃，舊手機回收方式一覽

隨著科技進步，手機、行動電源等電子產品更新換代頻繁，許多民眾家中都囤積著大量含鋰電池的舊設備。然而，這些被遺忘在抽屜深處的舊電池，卻可能成為潛在的安全隱患。消防帳號「消防神主牌」近日在社群平台發出警告，提醒民眾這些舊手機、舊行動電源猶如「不定時炸彈」，即使未插電也可能因內部短路而自燃，呼籲大眾盡快清理家中的廢棄電池產品。

消防員警告鋰電池老化風險

「消防神主牌」在Threads平台發文指出，「你的抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈。」他解釋，鋰電池的危險性會隨著時間呈現「複利」式增長，這是一個更可怕、卻沒人注意的真相。但近十多年來民眾購買了大量含鋰電池的產品，包括舊手機、行動電源、相機、手持風扇等，這些產品退役後往往被隨手丟進抽屜或櫃子裡遺忘。

廣告 廣告

舊手機、行動電源可能自燃

「消防神主牌」以專業角度嚴肅提醒，鋰電池會隨著時間推移而老化、結構崩解甚至出現膨脹現象。最令人擔憂的是，這些老化的電池即使沒有插電，光是靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而發生自燃。



「這些被忘記的鋰電池，正在慢慢變成下一場火災的主角！」因此他呼籲民眾翻翻雜物櫃，如果看到長灰塵的舊手機或已經膨脹的行動電源，拜託別再留著當紀念了。

不要的行動電源、舊手機處理方法

「消防神主牌」也在留言中補充正確的處理方式，提醒這類廢棄物不要直接丟進一般垃圾車，因為在壓縮過程中可能發生爆炸，危及清潔人員安全。正確做法是先找出家中舊電池，用膠帶貼住金屬接點避免短路，再送到便利商店、通訊行或資源回收場回收。若是已膨脹變形的鋰電池，也可先泡鹽水放電後再進行回收。

５大舊手機回收管道一次看

新竹縣芎林鄉公所指出，根據環境部資源循環署的調查數據顯示，超過５成的民眾家中仍保留著舊手機而未進行回收，主要原因之一就是不清楚手機應該送到哪裡回收。從2025年開始，環境部已要求手機製造、輸入及販賣業者必須承擔回收責任，因此目前回收舊手機的管道已經比過去增加許多。



究竟舊手機要拿去哪裡回收？芎林鄉公所分享５個常見的廢棄手機回收管道：

１、手機品牌官方回收：蘋果、三星等品牌都提供舊手機回收計畫，消費者可將舊手機交給品牌進行回收和估價，在購買新機時能獲得現金折抵優惠。

２、電信業者回收：中華電信、台灣大哥大、遠傳等電信公司都提供舊手機回收服務，透過專業檢測估價後，可享有手機舊換新的優惠價格。

３、便利商店回收：全家、7-11等便利商店提供不限廠牌的舊手機回收服務，每支廢棄手機回收後，可在購物時折抵12元。

４、電商平台：Momo、PChome等電商平台提供到府回收舊手機服務，並給予購物金或手機舊換新優惠等回饋。

５、政府活動：每年10月是手機回收月，環境部通常會推出系列活動，民眾將廢棄手機送到指定地點回收即可參加抽獎。像是2024年活動期間，全台就設置了超過1.4萬個手機回收點，與通訊行、量販店等通路合作，大幅增加回收便利性。

▲將舊手機交至指定通路可獲得現金折抵優惠、購物金。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

芎林鄉公所

網址：https://qionglin.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=820&s=100038

更多食尚玩家報導

680元招財豬寶盆免費送！３生肖馬年財運旺，沒上榜的靠超美「金豬」補財庫

漢他病毒症狀超像感冒！４族群要當心、嚴重恐身亡，教３招避免老鼠跑進家裡

不要亂插拔！使用USB隨身碟「４動作」其實超NG，做錯恐讓檔案消失或中毒

威力彩頭獎飆9.7億！４生肖財運爆棚最易中獎，按摩鼻頭吸引財神爺降臨



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章