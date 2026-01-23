家中「一舊物」就像未爆彈！超危險 快拿出來回收可領200元

有業者現在祭出行動電源換購物金的活動，不限品牌。示意圖／Pixabay

近期台灣有多款行動電源因安全疑慮被召回，也有發生多起行動電源未使用就爆炸的例子，讓許多民眾相當擔憂家中的舊行動電源。全台連鎖傑昇通信宣布推出回收活動，民眾只要拿著以前購買的舊行動電源到全台連鎖傑昇通信門市，不論你拿的行動電源是什麼品牌，都能立刻獲得200元的配件購物金，如果現場再消費的話，再送一串衛生紙。

行動電源主要召回型號：

Anker: A1257

亞果元素（Argus）: GRAVITY CS5 / CS10

Lenovo （聯想）: PBLG2W （USB-C 行動電源）

Energizer （天瑞）： UE10013CQ

Mypower（天宇）: MP-10050

Xiaomi （小米）: 自帶線行動電源20000 33W （型號: PB2030MI，2024年8-9月製造）

MEGA KING （神腦）: MK 10050 iHard （2021年已公告召回）

IKEA: ÅSKSTORM 40W USB充電器

MOZTECH （墨子科技）: 萬能充Pro

傑昇通信宣布，即日起只要攜帶舊行動電源至全台任一門市回收，不限品牌與型號，只要外殼完整、沒有漏液或破裂等明顯危險狀況，即可現場兌換200元配件購物金。

這筆200元的購物金，可以折抵300元以上配件消費，例如手機殼、充電線或螢幕保護貼等（不適用於手機、門號或其他服務），每顆行動電源限兌換一次，只要現場消費，還能再獲得一串傑納瑞衛生紙（共6包）。



