家中1常見舊物超危險！消防員示警斷捨離：忘記的正慢慢變成下場火災的主角

消防安全臉書粉專「消防神主牌」近日在社群平台 Threads 發文示警，提醒民眾家中那些被遺忘在抽屜、櫃子深處的舊鋰電池，其實可能是一顆「不定時炸彈」，風險甚至比多數人熟知的行動電源起火事故更加隱蔽且危險。

「消防神主牌」指出，鋰電池的危險並非只存在於使用當下，而是會隨著時間累積，甚至以「複利」方式增加。近十多年來，民眾購買了大量含鋰電池的電子產品，如手機、行動電源、相機、手持風扇等，當這些產品退流行或損壞後，多半被隨手收進雜物櫃，長時間無人理會。

鋰電池老化恐自燃

粉專以消防員的角度嚴肅提醒，這樣的情況「只是災難的開始」。隨著時間推移，老化的鋰電池內部化學物質會劣化、結構可能崩解甚至膨脹，即使沒有插電，也可能因內部短路而發生自燃，「那些你忘記的鋰電池，正在慢慢變成下一場火災的主角」。

對此，「消防神主牌」呼籲民眾立即檢視家中的雜物櫃與抽屜，若發現積滿灰塵的舊手機，或已明顯膨脹變形的行動電源，「拜託，別再留著當紀念了」。粉專也強調，斷捨離不只是整理空間，更是攸關生命安全的行為。

舊鋰電池不能直接丟垃圾車

不過粉專特別提醒，舊鋰電池絕對不能直接丟進一般垃圾車，否則在垃圾壓縮過程中可能引發爆炸，危及清潔隊員安全。正確的做法應先將電池找出，並以絕緣膠帶或透明膠帶貼住金屬接觸點，避免短路，再送往便利商店、通訊行或資源回收場回收，部分通路甚至可兌換抵用金。

消防單位也藉此呼籲，鋰電池火災往往來得突然且難以撲滅，民眾切勿輕忽「躺著不用」的電池風險，及早清理、妥善回收，才能避免下一場憾事發生。



