一家之主心臟瓣膜受損 慈濟援助醫療費用

印尼的慈濟照顧戶「彥多」，因為心臟瓣膜受損，2023年開始健康逐漸走下坡，不但無法繼續焊工工作，也使得家庭收入中斷，因為太太需要辭職照顧他，大兒子也只好暫緩升高中。彥多的醫療費用，相當於台幣40萬元，他們無法負擔，幸好醫師協助轉介給慈濟，慈濟援助醫療費用，幫助彥多成功更換心臟瓣膜。

經常得靠著牆、半躺著才舒服；家中還備著氧氣筒，因應突然呼吸困難。43歲的彥多，做焊工的時候，呼吸困難就是最初病徵，2023年確定心臟有三個瓣膜受損。

廣告 廣告

慈濟照顧戶 彥多：「就在那時候，我的腹部開始腫脹，之後醫生說，如果拖太久的話，可能惡化成心包膜積水。」

彥多的健康，一年多每況愈下，每周兩三次到醫院就診，花費換算台幣40多萬。

慈濟照顧戶 彥多：「我已經只能認命了，我跟那位醫師說，我放棄了，因為不知道要從哪裡，去找到這麼大筆的費用。」

一句無奈求助的回答，醫生將他介紹給慈濟、申請醫療援助。2025年9月，彥多接受心臟瓣膜更換手術成功。

慈濟照顧戶 彥多：「在我接受手術之前，就已經深刻感受到，原來我還有第二次生命的機會。」

每當慈濟志工訪視，彥多最常提及的，就是感謝太太辭掉工作，全心照顧；還有大兒子的懂事，願意暫緩升學高中。

慈濟照顧戶 彥多：「我希望我能夠恢復到正常，再次養活我的妻子和孩子，未來我也會好好注意，生活作息與健康，不能讓這樣的事情再發生一次。」

康復的彥多，不再氣若游絲，也重新點燃為家人奮鬥的希望。

更多 大愛新聞 報導：

用愛跨越肢體障礙 職志合一發光熱

感恩生命貴人 穆斯林行善回報大愛

