家之協奏曲：在法式優雅中共譜四口之家的樂章，玄關景深、奶油色基調與圓弧視覺，柔和了豐富的生活日常
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 優德室內設計 X 日金空間設計
小編帶你看好宅
位於新竹市竹北區的中古屋，承載了一家四口的新居夢想，與設計師溝通需求後，中古屋翻新成為氣質優雅的生活場域。整體空間以法式風為主軸，明亮的空間充滿細膩的質感細節，空間佈局錯落有致，多元異材質拼接，宛若第一號協奏曲，以美麗的旋律與結構，建構動人心弦的樂音，父母彷彿線譜般細心呵護，期望能用雙手為孩子創造一個溫馨有愛的家，孩子則像是音符般，在樂譜上活潑律動，時而柔美、時而激昂，溫暖醇厚多層次，回家第一刻就療癒，共譜愉悅的樂章。
玄關跳色選用蘊藏個性的藍色方拱門，塑造富有景深的框景，無形中引導進入居家，宛若導入樂章的前奏，營造生活儀式感。公領域以輕柔的奶油色為基調，串聯客廳、中島與餐廳，明亮的日光與樹蔭綠意由落地窗映照，採光充足空間寬敞，採用圓弧設計，勾勒柔和視線，一家人相聚於此創造溫馨的親子時光，猶如譜出一段段獨特悠揚的樂音。客廳與書房間用玻璃區隔，空間感放大，書房對稱圓拱展示櫃，以粗細線條的鐵件，強調圓拱的俐落感，象徵將一家人凝聚的向心力。廚房以玻璃鐵件拉門區隔，光線得以穿透，提升亮度，細膩的線條突顯圓拱門的優雅之姿，餐桌旁增設中島，擴增平台使用區域，廚房下櫃、中島立面與玄關門框，皆運用湛藍跳色，位於不同空間卻又能相互呼應，整體感一致，中島於邊框勾勒金屬材質，挹注時髦質感。
主臥運用較多木質，圍塑自然放鬆的睡眠場域，落地的衣櫃結合展示收納，立面清爽無壓，更衣室以開放式吊掛展現精品店般的陳列美感，讓女主人可以在更衣室盡情化妝或享受穿搭樂趣。女孩房床頭背牆施以柔嫩的粉色及線板，創造視覺立體感，間接照明與牆面顏色交錯，豐富空間層次，男孩房延續公領域的圓弧語彙與收納設計，創造空間趣味性。
小編的最愛
廚房花磚地坪與金屬把手，翻轉一般傳統廚房的印象，讓人下廚料理都變成享受。
優德室內設計 X 日金空間設計／邱鎮宇
地址：桃園市桃園區正光路423之3號6F/423之2號10F
電話：03-3604255
Email：ude.interior@gmail.com
網站：http://www.ude-design.com.tw/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
綠意入室 打造度假舒心宅│16坪
為喜好度假風格的屋主擘劃居宅，御品室內裝修特別用柚木皮板打造類似氛圍，打造出度假風格的空間，賦予居者放鬆和舒適。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 31
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 8
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 321
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 37
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 43
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 6
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
烏克蘭選手轉籍俄國！ 跳水協會怒申訴「要封殺她」
曾代表烏克蘭出征兩次奧運的跳水選手利斯昆（Sofiia Lyskun），日前受訪時透露自己將轉籍至俄羅斯，考量到兩國之間的惡劣關係，烏克蘭跳水協會宣布，已撤銷她的所有獎牌及榮譽。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
帶女兒散步遭突襲！沈伯洋嘆「不該波及家人」：台灣有多少共產協力者？
民進黨立委沈伯洋昨日傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機的手電筒強光照著他和女兒，並狂問「為什麼做網軍」、「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎」等語，甚至酸說他被通緝是活該。對此，沈伯洋今（8日）表示，大家都說不該波及家人，這是一件非常重要的原則，目前已經報警，預計今天會去做筆錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 145
Toyota 大改款 RAV4 2.0 升入門動力規格終於揭曉！台灣有望爭取導入
隨著 Toyota 全新大改款 RAV4 陸續在全球各大市場上市，除了 2.5 升 Hybrid、2.5 升 PHEV 兩款油電動力之外，也追加推出 2.0 升自然進氣汽油的入門選擇，如今 2.0 升動力規格終於正式曝光，據了解台灣也有望爭取導入來滿足市場需求。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 15
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 16
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4