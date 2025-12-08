家之協奏曲：在法式優雅中共譜四口之家的樂章，玄關景深、奶油色基調與圓弧視覺，柔和了豐富的生活日常

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 優德室內設計 X 日金空間設計

小編帶你看好宅

位於新竹市竹北區的中古屋，承載了一家四口的新居夢想，與設計師溝通需求後，中古屋翻新成為氣質優雅的生活場域。整體空間以法式風為主軸，明亮的空間充滿細膩的質感細節，空間佈局錯落有致，多元異材質拼接，宛若第一號協奏曲，以美麗的旋律與結構，建構動人心弦的樂音，父母彷彿線譜般細心呵護，期望能用雙手為孩子創造一個溫馨有愛的家，孩子則像是音符般，在樂譜上活潑律動，時而柔美、時而激昂，溫暖醇厚多層次，回家第一刻就療癒，共譜愉悅的樂章。

廣告 廣告



玄關跳色選用蘊藏個性的藍色方拱門，塑造富有景深的框景，無形中引導進入居家，宛若導入樂章的前奏，營造生活儀式感。公領域以輕柔的奶油色為基調，串聯客廳、中島與餐廳，明亮的日光與樹蔭綠意由落地窗映照，採光充足空間寬敞，採用圓弧設計，勾勒柔和視線，一家人相聚於此創造溫馨的親子時光，猶如譜出一段段獨特悠揚的樂音。客廳與書房間用玻璃區隔，空間感放大，書房對稱圓拱展示櫃，以粗細線條的鐵件，強調圓拱的俐落感，象徵將一家人凝聚的向心力。廚房以玻璃鐵件拉門區隔，光線得以穿透，提升亮度，細膩的線條突顯圓拱門的優雅之姿，餐桌旁增設中島，擴增平台使用區域，廚房下櫃、中島立面與玄關門框，皆運用湛藍跳色，位於不同空間卻又能相互呼應，整體感一致，中島於邊框勾勒金屬材質，挹注時髦質感。



主臥運用較多木質，圍塑自然放鬆的睡眠場域，落地的衣櫃結合展示收納，立面清爽無壓，更衣室以開放式吊掛展現精品店般的陳列美感，讓女主人可以在更衣室盡情化妝或享受穿搭樂趣。女孩房床頭背牆施以柔嫩的粉色及線板，創造視覺立體感，間接照明與牆面顏色交錯，豐富空間層次，男孩房延續公領域的圓弧語彙與收納設計，創造空間趣味性。

小編的最愛

廚房花磚地坪與金屬把手，翻轉一般傳統廚房的印象，讓人下廚料理都變成享受。

優德室內設計 X 日金空間設計／邱鎮宇

地址：桃園市桃園區正光路423之3號6F/423之2號10F

電話：03-3604255

Email：ude.interior@gmail.com

網站：http://www.ude-design.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>優德室內設計 X 日金空間設計

立即聯絡>>>優德室內設計 X 日金空間設計