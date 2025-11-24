家事清潔職缺年增12% 業者祭6萬高薪搶人

雙薪家庭普遍、家務外包需求持續升溫，家事服務市場在年底旺季前再度釋出大量人力需求。根據1111人力銀行統計，目前全台「家事清潔」相關職缺達3萬3千個，較去年同期成長12.1%，顯示產業人力缺口擴大。業者為搶才，不僅調升薪資，也端出「有薪福利假」、提早下班等誘因，吸引無經驗求職者投入。

依據統計，職缺中正職占比達72%、兼職計時占28%。隨著歲末大掃除需求將至，市場預期人力需求恐再上攻。1111人力銀行指出，清潔人力難尋，部分公司開出最高6萬元月薪；兼職時薪也落在250至450元之間，一次性清潔服務依四小時計收1,300至1,600元不等，整體薪資皆明顯高於基本工資水準，使家事管理成為不少中年失業者與二度就業者的轉職首選。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，小宅普及後，居家收納、空間整理的重要性提升，上班族下班更希望回到整潔舒適的環境，帶動清潔、收納、料理、燙衣等多元家事服務需求。「家事管理師」技能愈加專業化，也推升薪資水準持續走高。

面對龐大需求，業者紛紛鬆綁門檻、積極招募無經驗者加入，只要通過訓練即可上線服務。曾仲葳指出，國人對「家事有價」的觀念更為接受，坊間清潔培訓班如雨後春筍，包括清潔劑認知、工具使用、貴重物品風險控管、客戶溝通等課程，協助學員取得證照、提升競爭力，也讓整體產業走向專業化、制度化。

