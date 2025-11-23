家事類技藝稱霸全國 新北11金手12優勝
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市技職教育再度寫下全國佳績！ 114學年度全國高級中等學校學生「家事類」技藝競賽，新北市樟樹國際實中、淡水商工、樹人家商、莊敬工家、穀保家商、豫章工商、智光商工、復興商工、能仁家商等校組成的「奪金戰隊」，一舉拿下11座金手、12位優勝、合計23名獲獎，金手數量高居全國第一，較去年5座金手大幅躍升，展現新北技職教育全國領航的實力。
教育局長張明文表示，新北自102年起即推動「金手培訓計畫」，逐步打造「奪金戰隊」。更率全國之先提供最高10萬元金手獎金與「國際見學」名額，並為全國唯一補助前三名指導老師共同出國增能的城市，以最實際的資源挺技職、挺年輕人，成為今年金手大豐收的重要關鍵。
他說，114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽在桃園中壢家商舉辦，計有全國104所學校、441位選手同場競技，角逐11個職種。新北本屆不僅獲獎人數亮眼，更在多項職種皆有優秀表現，展現紮實的技職培訓成果。
張明文強調，技藝競賽不僅是展現技術的舞台，更是培育世界級人才的重要起點。未來學生可藉由技優甄審進入理想大學，新北也將持續升級培訓基地、推動跨校合作，引入國際技能標準，並以「世界級人才一貫化政策」從國中技職啟蒙、在地就學獎助、金手培訓到國際見學完整串接，陪伴新北孩子用技能翻轉人生，站上世界舞台。
他說，此次競賽中，樟樹國際實中成為最大贏家，在「飾品製作」、「服裝設計」、「服裝製作」等職種共奪下4座金手及飾品製作團體第一名。獲「飾品製作第一名」的陳韋汝同學分享，曾因作品不如預期而不敢再踏入選手室，但在指導老師鄭姿蓉與戰友陳雙一路陪伴下，她選擇迎難而上，在不斷調整、練習與創作中找回信心，最終與夥伴攜手拿下個人與團體雙冠軍，為校史寫下新頁。
烘焙職種第二名的樹人家商溫佳茹同學也說，訓練初期連最基本的蛋糕都無法成功，曾一度陷入低潮，但在集中培訓課程與師長細心指導下，從材料判讀、造型構圖到技法細緻度都顯著提升，「越練越能突破自己」。她也特別感謝師長、學長姐與家人的支持，讓她能以最佳狀態勇敢站上全國舞台。
