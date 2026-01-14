一家五口的理想居所！現代風親子透天別墅，實現舒適生活和海量收納！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 一品沐空間設計

這幢 60 坪的現代風透天別墅，是屋主一家五口即將展開新生活的所在。屋主與三個孩子，希望這個家不只是外型簡約俐落，更能真正貼合日常的使用需求，例如：擁有充足的收納空間，讓生活井然有序，同時也讓三個孩子都能擁有屬於自己的獨立天地，在成長過程中安心生活、自在長大。



在設計師的規劃下，公共空間以淺灰棕色調為主軸，柔和而自然的色彩鋪陳出溫暖沉穩的生活氛圍。格局上盡量保留開放感，將客廳與餐廚空間整合，讓視線與動線彼此串連，使家人之間的互動更加緊密。無論是在餐桌旁聊天、在廚房備餐，或在客廳陪伴孩子玩耍，父母都能隨時掌握孩子的動態，讓照看與陪伴自然發生在生活之中。



考量一家五口的收納需求，設計師透過高低錯落的櫃體配置，對應不同物品的使用頻率與尺寸，讓收納不只是隱藏，而是成為空間的一部分。櫃體量體沿著牆面延伸，巧妙串聯客廳與餐廳，使公領域在視覺上更顯整齊一致，也讓空間感更加放大。



私領域部分，每間臥室都依照使用者的個性量身打造。床頭背板搭配藕粉、深藍與淺藍等主題色彩，為空間注入專屬表情。系統櫃體則依不同生活習慣規劃收納方式，並捨去外露把手，以安全的設計細節，守護孩子在家中活動嬉戲的每一刻。

為了貼近孩子的日常活動，設計中特別加入磁吸白板牆與洞洞收納區。白板牆成為孩子塗鴉、寫字、分享生活的舞台，也成為親子交流的溫馨媒介；洞洞板則能隨著成長調整使用方式，讓收納變得有趣而富有彈性，使家在機能之外，多了一份活潑的生活溫度。

