一家五口開心出遊變調！施工便橋沒管制、無護欄害「4大1小」墜河殞命

大陸中心／綜合報導

此案發生後，當局才緊急加上圍欄，工程也全面停工。（圖／翻攝自微博）

中國廣東省江門市西江特大橋，日前發生一家五口出遊墜河罹難的悲劇，據悉，一家人當時開車出遊，行經施工中的便道，因沒設管制及圍欄，讓一家誤闖不慎墜河，導致4大1小身亡。此案發生後，當局才緊急加上圍欄，工程也全面停工。

綜合陸媒報導，12月13日，一輛車行經西江特大橋施工便道，因入口沒管制，加上現場沒設置任何圍欄或阻擋設施，導致一家五口，行經該處時，意外墜西江裡，車上4大1小受困。

中國廣東省江門市西江特大橋，日前發生一家五口出遊墜河罹難的悲劇。（圖／翻攝自微博）

事故車輛直到隔天，才被打撈上岸，車上共一家五口全部罹難；據悉，這家人來自廣州，案發當天要前往古勞麗水周邊遊玩，未料，在前往途中，發生意外。

廣告 廣告

此案，引起當地譁然，質疑施工安全管控疏失，並盼有相關部門徹查此案，這起事故發生後，當局才緊急加上圍欄，工程也全面停工。

更多三立新聞網報導

繪本故事揭8歲女童傷疤！她告訴老師：被鄰居色狼阿公摸「尿尿的地方」

高齡翁騎車被抓包忘換照…慘吃1.2萬罰單！法官揪「關鍵疏漏」撤單免罰

犯罪動機重要拼圖！唯獨張文未燒毀「高規格電競筆電」待破解揭真相

騎車雙載自撞！媽媽倒地「傷到臉」OHCA魂斷耶誕夜…母女成死別

