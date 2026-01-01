「一家人不必惡意相向」鄭麗文2026許心願 期許朝野、兩岸、美中和解

國民黨主席鄭麗文上任後首次主持黨部元旦升旗典禮，並發表2026新年談話。（圖／翻攝自中天電視）

國民黨主席鄭麗文今（1）日主持中央黨部元旦升旗典禮並發表「2026新年談話」，呼籲台灣社會放下對立與仇恨、停止內鬥，盼朝野攜手化解憲政僵局，推動福國利民政策。她並提及藍白共同提出的「台灣未來帳戶」構想，強調投資下一代、促進社會和解的重要性，同時期盼兩岸、美中與國際社會走向和平，讓台灣走向更和諧、穩定的發展軌道並持續穩健向前。

鄭麗文發表「2026新年談話」全文如下：

今天是民國115年、2026年的第一天，迎向第一道曙光。

我們希望懷抱正向的心情，迎接新年、新希望。過去的風風雨雨、過去的灰暗、過去的紛紛擾擾，我們都希望在今天轉換一個全新的心情。

我衷心期盼，我們不要在內部自己找敵人，希望我們停止內鬥、放下仇恨，從今天開始，重新出發。立文昨天在中常會時，也自我勉勵並與大家分享，新的一年，我們一定要和和氣氣，讓台灣社會重新再現最美麗的風景，那就是台灣人純樸、熱情、善良的人情味。

我們希望再次感受到祥和的社會，沒有暴力之氣、沒有惡言相向、沒有詐騙，讓台灣社會重新回到正軌。不但社會和諧、家庭和諧，更重要的是，未來大家能夠朝野共同努力，放下過去的歧見，為了國家、為了人民，積極和解，突破當前的憲政僵局，為福國利民共同推動重要政策，讓國會能夠正常運作，讓台灣的民主政治不要倒退，而是繼續大步向前。

在野黨方面，國民黨與民眾黨才剛剛共同推出「台灣未來帳戶」，我們希望投資台灣、投資未來、投資我們的下一代。台灣未來帳戶通過之後，每一位新生兒一出生，國家就會幫他存5萬元，每一年成長到12歲為止，政府都會再撥補1萬元，存入帳戶。

隨著台灣的大盤股市、隨著台灣的經濟共同成長。我們一方面投資台灣，也投資我們的未來與下一代。等到18歲成人之後，每一個孩子不用擔心沒有錢念書，也能擁有創業或購屋的第一桶金。我們希望投資共同的未來，而不是投資戰爭，更希望持續推動更多福國利民的政策。

因此，國會必須能夠順利運作，而國會所通過的政策與預算，也希望政府能夠依照憲法、依法行政，這才是全民之福。我不只希望朝野和解，也希望兩岸和解，更希望美中和解，期待全世界都能走向和解，帶來兩岸的和平、區域的和平，乃至世界的和平。

在2026年的第一天，我們用共同的正能量與善念，許下心願，希望台灣越來越好，也希望世界越來越好。我們秉持今天這樣的好心情，大步邁向美好的未來。

今天是中華民國115年的第一天，我們希望放下過去的歧見、放下惡鬥的情緒，為了共同的未來，因為我們都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。

在這裡，我衷心期盼，接下來的365天，天天都像今天一樣，天天帶來新的希望，天天帶來美好未來的動力與願景。

最後，祝福我們的國家中華民國國泰民安、風調雨順，也祝福在場的各位，以及所有好朋友，未來一年每天都和和美美、平平安安、健健康康、快快樂樂、幸福加碼。

祝大家新年快樂！

