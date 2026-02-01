一家人共放牙刷恐交叉感染，感冒後更要注意

患過感冒，最好將牙刷浸泡消毒，或是換一把新牙刷。

更換牙刷的目的在於避免重複感染與傳染，由於牙刷經常潮濕，而刷毛的間隙又是細菌、病毒居留及孳長的溫床，加上感冒病毒可以在潮濕的牙刷上生存相當長的時間，若是刷牙時造成損傷，細菌、病毒就會再次進入血液，導致感染，因此，牙刷應該放在通風乾燥的地方，如果患過感冒，最好將牙刷用消毒液浸泡消毒，或是乾脆更換一把新的牙刷。

此外，很多家庭成員的牙刷都會放在一個牙刷杯中，那麼一旦有一個人感冒，則全家的牙刷都可能受到病毒的影響。建議家庭成員的多把牙刷最好不要放置在一起，而是多牙缸放置，這樣更有利於傳染性疾病的預防和控制。

