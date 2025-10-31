家人及時拉住「救了范姜彥豐一命」 專家也示警：簽了請哪個律師都沒用

范姜彥豐沉痛表示，妻子粿粿在婚內出軌，且對象是自己的好友王子（邱勝翊）。（翻攝自范姜彥豐IG）

藝人范姜彥豐日前沉痛指控，妻子粿粿在婚內出軌同為藝人的王子（邱勝翊），且在協商過程中，自己差點被誘導簽下「婚後放棄財產分配」條約。所幸在家人幫助下並未簽署。對此，律師黃韋儒也發文警示，直言「還好沒簽」。

黃韋儒30日在Threads上發文指出，可以從「范姜彥豐、粿粿、王子」事件中學到法律觀念。他提醒，千萬不要為了挽回婚姻而簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約。

他強調，若真的簽下去，「請哪個律師都沒用」，也直言「還好范姜彥豐沒簽」。此外，他補充說明，婚後房子登記誰名下就是誰的，沒有「共有房屋所有權」這回事；剩餘財產分配的是「錢」，不是房屋「所有權」。

廣告 廣告

貼文發出後，不少網友感嘆留言，「他簽了就是被淨身出戶，還好家人及時拉住他」「不管是男生女生，當想挽回另一半時可以努力，但千萬不要卑微到讓自己連轉身的能力都沒有。」

更多鏡週刊報導

衰捲粿粿婚變風波！草仔粿奶茶遭揶揄「是先知」 一沐日小編回應被讚爆

31歲「護理女神」謝侑芯驚傳驟逝 好友悲痛證實：海外工作遭逢健康意外

日本排球王子怎樣約到河北彩伽？女優歸咎演算法 達人不意外：有機會雙淫