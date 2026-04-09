家人反對參選彰化縣長 謝衣鳯：我不是18歲

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨立委謝衣鳯積極爭取代表國民黨參選彰化縣長，不過，卻遭家人反對。謝衣鳯今天表示，她不是18歲，卻一直被問父親是否同意她參選，連黨中央也在問；她會繼續尋求家人的支持，現在不支持不代表未來不會支持。

國民黨彰化縣長提名人選遲未出爐，黨中央近日定調將採徵召方式；前立委蕭景田回任國民黨彰化縣黨部主委，開始進行人選溝通、協調工作，原黨部主委謝衣鳯改任國民黨副秘書長。不過，謝衣鳯已表態不會接任。

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謝衣鳯今天接受廣播專訪，針對爭取黨內提名，遭遇家人反對，她說覺得很奇怪，她現在不是18歲，大家都在問她，父親是否同意她參選，連黨中央都在問；她反問節目主持人，新接哪一個節目，是否會去問父親同不同意。

不過，謝衣鳯也提到，她一直在尋求家人支持，現在家人不支持她，不代表過去沒有支持她，或者未來不會支持她；她要參選縣長，的確沒有去尋求家人是否同意，因為這是她個人的想法，以及身為政治人物對選民負責，她認為自己有能力參與縣長選舉且贏得勝選。

談及弟弟、彰化縣議長謝典霖，謝衣鳯指出，她跟謝典霖最大的不同在於謝典霖認為參選必須獲得家長、家人的同意，而不是支持；她認為需要的不只是家人的支持，還需要所有彰化縣民的支持，是百工百業、每個團體來認可她能夠成為彰化縣長，這是她希望尋求的支持。當然家人的支持對她很重要，她沒有忘記尋求家人支持。

謝衣鳯強調，這些過程都是動態的，也感謝家人過去累積的人脈和在地方的聲望，讓她第一次參選立委就這麼順利，所以她會繼續尋求家人支持。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1150409