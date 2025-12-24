家人反對鬧翻感情出裂痕！陸妻黯然回娘家 彰化男斬斷25年「空殼婚」

記者潘靚緯／彰化報導

彰化男子與陸籍妻子結婚後，因家人不接納，導致夫妻感情破裂，有名無實的婚姻維持近25年法官終判離。(圖／Pexels)

彰化一名男子與大陸女子結婚後，因不被台灣的家人接納，導致夫妻關係逐漸冷淡，陸籍妻子婚後數年便心寒黯然返回大陸生活，雙方從此分隔兩地，幾乎斷絕聯繫。期間男子曾訴請離婚，卻因程序繁瑣受阻，今年再次向法院提出，法官認為兩人長期分居，互不往來，已無夫妻感情基礎，判准離婚。

根據判決書內容，男子主張，他跟陸籍妻子在民國89年在中國結婚，婚後來台灣一起生活，卻不被家人接納，導致婚姻、家庭生活出現裂痕，妻子於93年決定離開，回到中國生活，自此分隔兩地，長達10幾年沒有往來。

男子向法官坦言婚姻早已破裂，雖曾於94年間嘗試訴請離婚，卻因不熟悉法律程序而未能成功。如今再次訴請離婚，希望為這段有名無實的婚姻關係畫下句點。

法院審理，審酌男子與陸妻從民國92年就因家庭因素開始分居，陸妻在民國106年到108年曾短暫來台數日旅遊或處理事務，雙方再無共同生活，最後一次入境為民國108年2月，自此再也沒有聯繫。

法院認定男子與陸妻「因家庭因素導致分居，且長期分隔、互不往來」的狀況，已構成《民法》第1052條第2項所稱「難以維持婚姻之重大事由」。考量到婚姻破裂的原因始於家庭環境壓力，而後續長期分居、未積極維繫婚姻的狀態可歸責於被告，原告依此條文訴請離婚，於法有據，應予准許。

