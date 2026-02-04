一家人受困海上！13歲少年「游泳4小時」上岸搬救兵 警大讚：英勇無畏

澳洲一名13歲的少年為了救家人，在海上游泳4小時順利找來搜救人員。圖／翻攝自《每日郵報》

澳洲發生一起感人事件，一名47歲的母親阿佩爾比（Joanne Appelbee）帶著3個孩子在海上划皮划艇，但因為遭遇強風襲擊，他們乘坐的皮划艇、立槳板被吹離岸邊；情急之下，阿佩爾比讓年僅13歲的大兒子奧斯汀（Austin）游向岸邊，奧斯汀最終順利找來救難人員，讓一家人成功獲救。

據《每日郵報（Daily Mail）》報導，澳洲一名47歲的母親阿佩爾比（Joanne Appelbee），跟3個孩子在西澳的昆達盧普（Quindalup）海岸附近划皮划艇、玩立槳，但在從事水上活動的途中遭遇強風，導致船隻、立槳板被吹離岸邊，一家人受困在海上。

廣告 廣告

這時阿佩爾比讓年僅13歲的大兒子奧斯汀到岸邊求助，起初他打算划回岸邊，但礙於皮划艇進水難以前進，奧斯汀就從皮划艇跳下，身穿救生衣朝岸邊游去，他在游了前2公里後，決定脫下救生衣完成最後一段泳程。

在歷經長達4小時的游泳後，奧斯汀順利抵達海灘，隨後他狂奔2公里找電話聯絡當地政府尋求協助。最終根據奧斯汀對皮划艇的詳細描述，讓搜救人員在不到一小時內，就順利在距離昆達盧普海岸14公里處找到受困的家人，並由救援船拖回岸上。

對此，阿佩爾比表示，「那段時間真的很可怕，我的眼鏡也掉了，看不太清楚，而我知道我們離岸非常遠」，她也相信兒子能夠找來救援，也對兒子感到相當驕傲。對此，奧斯汀受訪時則透露，在游泳時不斷告訴自己「繼續游、繼續游」，他也坦言在抵達海灘時，身體直接癱軟，但他還得跑2公里才能尋求幫助。

西南地區警察局督察巴德利（James Bradley）表示，由於奧斯汀對皮划艇的描述相當精準，才能讓搜救人員迅速找到他的家人，「這名13歲男孩的英勇行動值得高度讚揚，他的決心和勇氣最終拯救了他的母親和兄弟姊妹的生命」。事後，一家人送往巴塞爾頓健康中心（Busselton Health Campus）治療，目前已經出院與家人團聚。



回到原文

更多鏡報報導

正妹行李箱貼「Taiwan is NOT CHINA」照片瘋傳！事實查核：AI生成

立春來了！命理師示警「嘆1口氣窮3年」 開運方式、禁忌一次看

去日本行李裝太滿！台遊客扔「4雙雪靴」在飯店 亂丟1物恐挨罰202萬

袁惟仁生前癱瘓8年...姊姊親自照顧不喊苦 楊貴媚揭家人婉拒「沐浴車」幫助真實原因