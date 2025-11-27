家人患病成行醫起點 婦癌權威王功亮：用專業守護更多家庭

【緯來新聞網】眾人都知道，成為醫師需要高度專業，而馬偕醫院婦癌權威王功亮教授認為，除了專業，更需要愛。他的醫者人生，是一段從「家人」開始的照顧旅程。在緯來財經的節目《健康聊一SHOT》當中，王教授首次談及自己成為醫師背後的故事，一個清寒家庭長大的孩子，如何成為守護無數病人的婦癌權威。

王功亮的弟弟患有小兒麻痺，母親從小帶著弟弟四處求醫、做復健，那段時間看著母親奔波勞累，他總想著該如何幫忙，他心想：「也許自己當醫生，能讓媽媽少一點辛苦。」家人也很鼓勵他報考醫學系，因為這既能幫人、又能幫忙改善家境，王功亮很早就立志成為一名醫師。



進入醫學院後，王功亮發現自己特別喜歡動手操作與臨床實作，實習過程中，婦產科的氣氛讓他印象深刻——包括迎接新生命的歡笑、家屬的感動，跟多數科別面對疾病的沉重，截然不同。「這一科的氣氛很快樂。」他說，於是決定將外科的興趣與這份溫度結合，選擇成為婦產科醫師。



幾年後，王功亮的阿嬤罹患卵巢癌，讓他開始思考婦產科中的另一個重要領域——婦癌治療。當年阿嬤罹癌，但醫療資源有限，只能以手術與電療應對，看著阿嬤受苦卻無能為力，讓他決心在這一領域鑽研更深。如今，他見證婦癌治療從化療、標靶到免疫療法的長足進步，病人的存活率明顯提升，對此他感到欣慰，認為這正是醫學時代不斷前進的成果。



在馬偕服務超過40年期間，王功亮曾擔任婦產部主任，之後又受命前往台東擔任院長。當時台東的醫療資源不足，重症患者常被迫轉送外縣市，甚至對台東馬偕有著「走著進去、躺著出來」的負面印象。他接任後，要求總院全力支援設備與人力，親自檢視轉診報表、補齊人員缺口。幾年後，外轉率降為零，癌症病人留院治療比例超過九成，成功扭轉醫院形象。王功亮笑說：「以前大家怕去台東馬偕，現在都說躺著進去、能走出來，這句話我聽了最感動。」



談到年輕醫學生的未來，王功亮勉勵後輩：「選科不要只看錢，要有興趣，更要有愛心。當醫生很辛苦，沒有愛心很快就會厭倦。救到病人，那份成就感是無可取代的。」當被問到若人生重來是否仍會當醫生，他堅定地回答：「會啊，我很快樂。再選一次，我還是當醫生，也還是走婦癌。」



