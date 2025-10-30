家人救了范姜彥豐一命 律師也示警「這1事」千萬不要做

范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿的婚變風波，引發熱議。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）





明星夫妻檔范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿的婚變風波，引發熱議。范姜彥豐指控粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），自己還差點被誘導簽下「婚後放棄財產分配」的條約。對此，律師黃韋儒發文警示，直言「還好沒簽」。

男星范姜彥豐在IG發出毀滅性長文與影片，不僅指控前中信兄弟啦啦隊成員粿粿婚內出軌王子，更揭露了婚姻走到盡頭的「協議」內幕。

范姜彥豐表示，今年三月至四月間粿粿與王子一行人赴美旅遊兩週，回國後態度劇變。他隨後發現了「太太與王子邱勝翊之間，明確的出軌證據」，讓他體會到「撕心裂肺的痛」。

范姜彥豐沉痛表示，當他主動攤牌，給予粿粿誠心認錯的機會時，對方卻從頭否認到底，甚至能當著他的面說謊、發誓，連眼睛都不眨一下。

除了外遇指控，范姜彥豐更嚴肅地提及，他曾被粿粿誘導，差點簽下「婚後放棄財產的條約」。幸好在家人介入提醒後，他才意識到事情不單純，目前已決定尋求法律途徑捍衛自身權益。

對此，律師黃韋儒特地在Threads上發文，以范姜彥豐的案例提醒民眾婚姻中的法律陷阱。黃韋儒律師的貼文直指核心：「千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約。」

黃韋儒律師強調這類約定的法律效力，提醒一旦簽下去，結果難以挽回：「如果真的簽了，請哪個律師都沒用的。」黃韋儒律師也表示：「還好范姜彥豐沒簽」，肯定范姜彥豐最終在家人提醒下及時止損的決定。

律師的警示突顯了在婚姻關係變動時，任何文件簽署都需謹慎審視，切勿因一時的情緒波動或情感勒索而犧牲了自身的法律權益。



