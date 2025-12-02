家人文化友善職場 台灣房屋六度蟬聯幸福企業金獎
在面對多變且挑戰重重的不動產市場環境下，台灣房屋集團連續六年榮獲 1111 人力銀行「幸福企業金獎」的最高肯定。集團秉持「幸福的社會，來自幸福的家庭」的核心理念，持續在六大面向精進，除了優於勞基法的薪資福利與家庭友善制度外，更強化了專業培訓的深度與廣度，並透過積極參與大型公益路跑活動，凝聚員工的歸屬感、健康樂活及競爭力，打造「永續幸福職場」。
台灣房屋集團總裁彭培業表示，企業必須具備靈活與關懷並重，因此集團持續提供優渥福利，並透過具體行動讓員工不僅「樂在工作」，更能「愛在家庭」，實現個人與企業共同成長的願景，「台灣房屋集團一直堅持『把員工當家人』，讓員工在不確定的環境中，依然擁有最穩固的後盾。我們也從六大幸福面向：薪資福利、友善職場、身心健康、專業教育 、AI運用、健康地產，提升員工競爭力與身心健康」
薪資福利優 推動ESG+獎勵制度
面對不斷變化的經濟環境，台灣房屋集團提供保障底薪和穩定獎金；間接人員每半年考核一次，年度調薪，確保優秀人才獲得合理回報，也因著有穩定的薪獎制度與友善職場環境，使員工流動率遠低於業界平均。此外，集團持續推動業界首創的「ESG+主理人計畫」，提供每位主理人5萬元保障底薪，任職滿一年後，還有高額的ESG+年度服務獎金，鼓勵同仁成為永續實踐者。
工作家庭並重 打造女性友善職場
台灣房屋集團的關懷延伸至員工家庭，除了每胎補助3萬元生育獎金，同時，持續實施彈性工時與家庭照顧假，並營造女性友善職場，安排男性同仁陪同帶看房屋，並提供安全教育課程，提供生理假，確保女性同仁在職場上擁有安全且舒適的發展空間。
飲食運動均衡 兼顧身心健康
台灣房屋集團重視環保和ESG+，在桃園有一座2公頃友善健康農場，栽種有機蔬菜，長期照顧員工與弱勢學童的飲食健康。集團也積極響應社會公益，鼓勵員工走向大自然，參與各項淨灘和路跑等活動，亦特別規劃「家人專線」與「解憂隨身聽」持續提供專業的職場溝通管道和心理諮詢，有效紓解工作壓力，促進身心靈全面健康。
強化深度專業培訓 打造學習風氣
因應市場快速變動，台灣房屋集團強化教育訓練，提供新人420小時完整教育訓練與輔導考證，協助輔導考取不動產營業員證照，並開設線上及實體免費專業課程，提供法律、稅務、政策、市場等專業領域課程，提升同仁專業知識和競爭力。另外，更斥資億元打造全台唯一的智慧型訓練中心，包括模擬輻射屋、海砂屋、容積率、建蔽率等專業知識，透過情境式教學，讓新進同仁能快速進入狀況。
AI科技行銷資源升級
集團每年投入3,000萬元於科技研發，持續升級「AI地產機器人」——「全能魔法家5.0」。新版本深度整合了生成式AI、數位孿生與更精準的MLLM大語言模型，精準的提升賞屋、銷售、裝潢等過程中所需的房屋資訊，並提供消費者以全新AI科技數據能即時互動，提高賞屋品質。透過科技的助力，讓同仁更能專注於提供有溫度又有效率的專業服務。
掌握房產趨勢 打造健康智慧地產
台灣房屋不只著眼當前，更以創新擘畫未來。集團憑藉前瞻視野，創立台灣首屈一指的「亞洲健康智慧園區」，積極推動健康地產的發展方向，引領產業進入結合科技、健康與永續的新紀元。這項領先業界的劃時代佈局，不僅展現了台灣房屋在景氣挑戰中仍堅持投入創新的企業精神，同時也為集團同仁打造了一個具備無限潛能與穩定成長的事業平臺，讓同仁參與到不動產產業的下一個黃金世代。
彭培業表示，台灣房屋集團的幸福哲學，是透過紮實的福利、不斷強化的專業能力，以及鼓勵健康生活的企業文化，讓員工在一個安全、友善、且具備高度競爭力的環境中成長與實現自我，也讓企業文化如溫暖的陽光，點亮員工和社會的未來。
以上訊息由台灣房屋提供
其他人也在看
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 135
保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才
（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 26 分鐘前 ・ 1
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 41
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 258
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 61
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 93
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 1
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 24
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 21 小時前 ・ 4
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 103
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 16
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 6 小時前 ・ 2
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 231
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 發起對話