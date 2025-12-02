家人文化友善職場 台灣房屋六度蟬聯幸福企業金獎

台灣房屋持續推動ESG+主理人計畫培訓(示意圖，台灣房屋提供)

在面對多變且挑戰重重的不動產市場環境下，台灣房屋集團連續六年榮獲 1111 人力銀行「幸福企業金獎」的最高肯定。集團秉持「幸福的社會，來自幸福的家庭」的核心理念，持續在六大面向精進，除了優於勞基法的薪資福利與家庭友善制度外，更強化了專業培訓的深度與廣度，並透過積極參與大型公益路跑活動，凝聚員工的歸屬感、健康樂活及競爭力，打造「永續幸福職場」。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，企業必須具備靈活與關懷並重，因此集團持續提供優渥福利，並透過具體行動讓員工不僅「樂在工作」，更能「愛在家庭」，實現個人與企業共同成長的願景，「台灣房屋集團一直堅持『把員工當家人』，讓員工在不確定的環境中，依然擁有最穩固的後盾。我們也從六大幸福面向：薪資福利、友善職場、身心健康、專業教育 、AI運用、健康地產，提升員工競爭力與身心健康」

薪資福利優 推動ESG+獎勵制度

面對不斷變化的經濟環境，台灣房屋集團提供保障底薪和穩定獎金；間接人員每半年考核一次，年度調薪，確保優秀人才獲得合理回報，也因著有穩定的薪獎制度與友善職場環境，使員工流動率遠低於業界平均。此外，集團持續推動業界首創的「ESG+主理人計畫」，提供每位主理人5萬元保障底薪，任職滿一年後，還有高額的ESG+年度服務獎金，鼓勵同仁成為永續實踐者。

工作家庭並重 打造女性友善職場

台灣房屋集團的關懷延伸至員工家庭，除了每胎補助3萬元生育獎金，同時，持續實施彈性工時與家庭照顧假，並營造女性友善職場，安排男性同仁陪同帶看房屋，並提供安全教育課程，提供生理假，確保女性同仁在職場上擁有安全且舒適的發展空間。

飲食運動均衡 兼顧身心健康

台灣房屋集團重視環保和ESG+，在桃園有一座2公頃友善健康農場，栽種有機蔬菜，長期照顧員工與弱勢學童的飲食健康。集團也積極響應社會公益，鼓勵員工走向大自然，參與各項淨灘和路跑等活動，亦特別規劃「家人專線」與「解憂隨身聽」持續提供專業的職場溝通管道和心理諮詢，有效紓解工作壓力，促進身心靈全面健康。

台灣房屋的友善健康農場，定期提供有機蔬菜給員工和弱勢學童(台灣房屋提供)

強化深度專業培訓 打造學習風氣

因應市場快速變動，台灣房屋集團強化教育訓練，提供新人420小時完整教育訓練與輔導考證，協助輔導考取不動產營業員證照，並開設線上及實體免費專業課程，提供法律、稅務、政策、市場等專業領域課程，提升同仁專業知識和競爭力。另外，更斥資億元打造全台唯一的智慧型訓練中心，包括模擬輻射屋、海砂屋、容積率、建蔽率等專業知識，透過情境式教學，讓新進同仁能快速進入狀況。

AI科技行銷資源升級

集團每年投入3,000萬元於科技研發，持續升級「AI地產機器人」——「全能魔法家5.0」。新版本深度整合了生成式AI、數位孿生與更精準的MLLM大語言模型，精準的提升賞屋、銷售、裝潢等過程中所需的房屋資訊，並提供消費者以全新AI科技數據能即時互動，提高賞屋品質。透過科技的助力，讓同仁更能專注於提供有溫度又有效率的專業服務。

掌握房產趨勢 打造健康智慧地產

台灣房屋不只著眼當前，更以創新擘畫未來。集團憑藉前瞻視野，創立台灣首屈一指的「亞洲健康智慧園區」，積極推動健康地產的發展方向，引領產業進入結合科技、健康與永續的新紀元。這項領先業界的劃時代佈局，不僅展現了台灣房屋在景氣挑戰中仍堅持投入創新的企業精神，同時也為集團同仁打造了一個具備無限潛能與穩定成長的事業平臺，讓同仁參與到不動產產業的下一個黃金世代。

彭培業表示，台灣房屋集團的幸福哲學，是透過紮實的福利、不斷強化的專業能力，以及鼓勵健康生活的企業文化，讓員工在一個安全、友善、且具備高度競爭力的環境中成長與實現自我，也讓企業文化如溫暖的陽光，點亮員工和社會的未來。

