家人是北捷隨機殺人犯！哥哥「手寫信」隻字未提弟弟…署名讓17萬人看哭

記者陳弘逸／台北報導

27歲的北捷隨機殺人犯張文造成3死11傷的慘劇，犯後墜樓終結生命，引發各界譁然，張文哥哥低調前往案發現場獻花，並在一束白花上手寫卡片，吐露對弟弟的無奈，並感謝余家昶和余媽媽。（圖／三立新聞）

27歲的北捷隨機殺人犯張文造成3死11傷的慘劇，犯後墜樓終結生命，引發各界譁然，恐懼、不安尚未平息；張文哥哥低調前往案發現場獻花，並在一束白花上手寫卡片，吐露對弟弟的無奈，並感謝余家昶和余媽媽，然而，全文564字隻字未提到張文，署名則改以「張嫌兄長」自稱。信件被媒體揭露，也被PO上網，不少人紛紛留言，「他寫的甚至是張嫌不是張文」、「字裡行間都充滿哀傷」。

張文案發後，疑畏罪輕生，為追查犯案動機，辦案人員約談他的親友，經查，張文的哥哥，在高雄工作，當時接受訪查時，透露已有5年沒有跟弟弟聯絡，也不清楚他現行居住地，跟活動狀況。

全文564字隻字未提到張文，署名則改以「張嫌兄長」自稱。（圖／三立新聞）

案發至今，張文哥哥也低調，前往案發現場獻花，並附上564字「親筆信」，內容提及，「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌……」疑對弟弟生前的遭遇吐露無奈。

此外，張文哥哥信中感謝余家昶的媽媽，將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，並再次感謝余媽媽大愛與包容。最後署名他刻意不寫弟弟名字，改以「張嫌兄長」自稱，且全文隻字未提到張文。

手寫信也被PO上社群，網友紛紛留言，「他寫的甚至是張嫌不是張文」、「為什麼我看了他寫的信，那字裡行間都充滿哀傷…」、「當看到最後署名：張嫌兄長時，眼淚憋不住了！」、「爸爸是工程師退休，哥哥工程師，媽媽會計，看起來都非常正常只有張嫌路走偏了」。

署名「張嫌兄長」的卡片全文：

To英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但...家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已...

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by張嫌兄長

