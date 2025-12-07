家人校園惹風波 賴瑞隆落淚致歉

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）有關家人在校園引發風波，民進黨高雄市立委賴瑞隆今天召開記者會哽咽落淚表示，要再次向對方及對方家長表達誠摯歉意，之後也會主動讓家人離開學校。

賴瑞隆下午在高雄召開記者會表示，近日他持續透過學校，希望能聯繫到對方家長，盼能親自向其說明並致歉。昨天也到學校查看所有相關畫面，並再次請求校方協助，讓雙方有機會面對面談話，釐清彼此疑慮。

他還說，會讓家人請假至本學期結束，並主動讓家人離開這所學校，讓事件能在較平和的狀態下落幕。

賴瑞隆說，會把這次經驗當作學習，持續陪伴家人理解尊重、同理與負責任的重要性，也協助其在成長路上成為更好的人。作為政治人物，願意繼續為人民服務，也會坦然接受各界檢驗。（編輯：黃名璽）1141207