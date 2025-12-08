家人校園風波落幕！賴瑞隆強調競選是一時 初選競爭者們這樣說

立委賴瑞隆受訪。李政龍攝



民進黨立委賴瑞隆孩子因涉校園霸凌引發關注，他昨（12/7）已與對方家長達成協議共識，並取得諒解，賴瑞隆今在立院受訪表示，雙方已有共識，不要再因傳遞傷害家人。賴瑞隆強調，競選是一時的，政治工作也是一時的，但為人父母是一輩子，這是他現在最重要的工作。

對此，民進黨高雄市長初選對手也給予肯定，綠委林岱樺說，真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護家人的毅力跟決心；綠委邱議瑩也表示，賴瑞隆展現充分誠意，親自與對方家長見面，這點必須予以肯定；綠委許智傑也說，賴瑞隆已與對方家長和解，這件事就不需要再過度延伸。

賴瑞隆今天出面說明昨與對方母親會面情形，賴指出，如同昨天影片內容，雙方經過溝通說明與道歉後也達成共識，就是讓家人未來能持續受教、在學校有好的學習。

至於媒體詢問是否會參選到底，賴瑞隆表示，最近會以家人事情優先，所有政治人物都會遇到挫折、困難，犯了錯就要面對，這是政治工作、人生中的一環。賴瑞隆說，未來持續讓自己更好，全力以赴，他也強調，競選是一時的，政治工作也是一時的，但為人父母是一輩子，這是他現在最重要的工作。

