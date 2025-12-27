家人校園風波 賴瑞隆：與對方達成共識非霸凌

（中央社記者林巧璉高雄27日電）家人在校園引發風波的民進黨籍立委賴瑞隆今天說，與對方達共識包括本衝突事件非霸凌案、呼籲媒體與大眾勿標籤化當事人及諸多報導非事實，希望以更審慎負責態度看待校園事件。

賴瑞隆透過文字訊息表示，20日與對方家人依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨天簽署調和同意，認定是衝突事件而非霸凌案件。

此外，根據雙方家長共同發布的共擬聲明指出，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關當事人與家長已充分溝通並釐清事實，這是當事人間衝突事件，非媒體描述的霸凌案件。

聲明指出，令人遺憾的是部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已傷害當事人。「我們真誠呼籲」，停止使用可能傷害當事人的標籤式語言，給當事人被保護空間。

根據聲明，網路與媒體流傳的不正確訊息，對任何當事人而言都不公平，避免對當事人二度傷害，保護當事人權益是共同責任。

聲明指出，誠摯期盼媒體與社會大眾能以更審慎、負責態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓當事人們能在安全、友善與被保護環境中學習與成長。（編輯：李明宗）1141227