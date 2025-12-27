南部中心／林樹銘、陳芷萍 高雄市報導

再過兩周，民進黨高雄市長初選民調作業就要登場，立委賴瑞隆27日針對孩子校園事件引發的社會討論，公開表示，他和對方家人已經完成溝通，認定孩子的衝突並非霸凌案件；雙方達成三項共識，簽署調和同意，澄清孩子是因足球而產生衝突，而非霸凌，呼籲外界不要再標籤化孩子。





家人涉校園爭端！ 賴瑞隆：雙方達3共識「認定非霸凌」

立委賴瑞隆公佈和對方家長共同簽署的調和同意書，澄清孩子是因足球而產生衝突，而非霸凌，呼籲外界不要再標籤化孩子。（圖／民視新聞）





廣告 廣告

拿著前一天才和對方家長談好，共同擬出的聲明書，立委賴瑞隆要替孩子洗刷冤屈，「我們雙方都認為，這是一個八歲的孩子間他們因為足球而產生的衝突，它並不是霸凌事件。」賴瑞隆說，上周六他再次跟女童的母親見面，也讓兩方孩子見了面，同時再次地表達歉意，雙方依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，了解到當中確實有相當多誤解。所以在這個禮拜完成了相關調和的程序。在26日簽署調和同意，共擬聲明，認定這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。對於部分媒體與網路言論過度渲染，以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。呼籲媒體停止使用標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。





家人涉校園爭端！ 賴瑞隆：雙方達3共識「認定非霸凌」

孩子校園事件，輿論快速延燒，賴瑞隆親自溝通，獲得對方家長同意和解。（圖／民視資料）





賴瑞隆說：「這段時間以來有部分的媒體跟部分的名嘴，不斷的標籤化孩子們，我們認為這個是不正確的，包括裡面很多的細節，我們雙方父母都不方便對外去做說明，但是裡面確實有很多事不是事實的報導，也造成了孩子們相當大的一個傷害。」參與民進黨高雄市長黨內初選的賴瑞隆，這個月初爆出孩子在校園涉嫌霸凌，輿論快速延燒。賴瑞隆親上火線說明，過程中一度哽咽落淚，向女童和對方家長道歉，兩天後釋出和解影片，現在更是大逆轉，希望透過一只聲明書，阻斷外界對他的攻擊，讓事件劃下句點。













原文出處：家人涉校園爭端！ 賴瑞隆：雙方達3共識「認定非霸凌」

更多民視新聞報導

學生講座提問鄭麗文遭藍狂粉「網攻、肉搜個資」 東吳政治系學會發聲了

高雄市長初選倒數計時 4選將衝刺掃街拜票爭支持

賴瑞隆家人涉校園爭端！雙方最新共識曝：衝突事件非霸凌案

