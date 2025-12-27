家人涉校園爭端！雙方共識非霸凌案 賴瑞隆：因足球產生衝突

即時中心／潘柏廷報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆，因家人在校園涉入爭端引發外界關注，而賴瑞隆先前更召開記者會落淚致歉，並承諾會輔導家人轉學外，更當面向爭端另一方的家長親自賠罪。雙方目前已達成和解，並達成3項共識內容，也在今（27）日公開雙方共擬聲明並非霸凌事件。賴瑞隆稍早受訪則強調，主要是雙方孩子因足球產生的衝突，並不是霸凌事件，而衝突過後孩子們也玩在一起。

賴瑞隆今日下午就和解聲明受訪表示，他在上禮拜六（20日）有和女童的母親見面，更讓兩方孩子見面，也再次表達歉意。

他提到，經過溝通說明後，雙方都瞭解確實有相當多的誤解，因此在這個禮拜完成相關調和的程序，但是也認為對於社會間的歧異、誤解部分，雙方都認為有必要對社會做共同說明，因此昨天共同擬定雙方聲明，讓社會各界瞭解事實的真相，也不要造成錯誤的傳遞。

接著賴瑞隆解釋，雙方聲明的主要3個重點，第一，主要是雙方孩子因足球產生的衝突，並不是霸凌事件，但這段時間以來很多媒體與社會各界都用「霸凌」定義，這並不是事實，而衝突過後孩子們也玩在一起。

第二，賴瑞隆說，這段時間以來有部分媒體及民嘴，不斷標籤化孩子們，雙方都認為此舉是不正常的行為，也是傷害未成年孩子，這樣會影響孩子一輩子的身心發展，更違反兒少法因此呼籲部分媒體與民嘴不要再標籤化孩子。

第三，賴瑞隆也說，這段期間以來部分媒體的不實報導，許多內容都很不正確，而這些不實報導也造成社會一些困擾，包括雙方就事件細節也不方便對外說明，但是確實有很多不實報導，也造成孩子們相當大的傷害與影響。

最後，賴瑞隆再次呼籲部分媒體，應要善盡社會責任及求證責任，而不應該放任不實報導不斷傳遞，進一步造成孩子們的傷害。

