家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人近日被指涉入校園霸凌案件，賴瑞隆昨（7）日晚間釋出影片，證實已與被行為人的母親見面當面致歉，並已取得對方的諒解，他今（8）日受訪時透露，昨日下午召開記者會後，終於獲知對方的家長願意見面，因此立即前往學校面談，雙方約溝通1個小時，「我想昨天是一個好的開始」，但也期盼有關於他家人的不實訊息，不要再以訛傳訛。





今早9時40分，賴瑞隆在立法院紅樓101會議室前接受媒體聯訪，針對昨日與被行為人家屬道歉的來龍去脈。

賴瑞隆指出，這幾天一直透過學校試圖聯繫對方家長，希望能取得聯繫管道當面致謝，但因沒有對方的電話或LINE，因此是透過學校聯繫；他週五、週六都到學校了解情況，直到昨天下午召開記者會後，終於接到對方家長願意見面的消息。

他透露，下午5時再次到學校，與對方母親談了1個多小時；雙方溝通後，就如同他於昨日所釋出的影片中所言，除了溝通、說明與道歉後，雙方都希望家人未來能持續受教，在學校有好的學習，這個最重要。

賴瑞隆強調，大人間已針對此事取得一定默契，能以家人的學習最為優先，讓他們能在學校充分受教、安全快樂學習，因此不管是對方或自己的家人都想轉學，對方也表達希望彼此能否再考慮，讓家人能在此事情上獲得學習，有跌倒的部分就從這邊再爬起來，不要受到影響。

他也說，「我也有談到我會回去慎重考慮，我想昨天是一個好的開始，過去這段時間確實不管是在各方因素，包括自己也因為立委的身分想說不宜過度去介入或參與，怕被外界所認為說你有在干預一些事情，但是顯然這樣而造成的一些誤解」。

賴瑞隆不諱言，在處理的過程中，被行為的人家屬感覺到好像不夠積極甚至於消極處理，因此他昨天再度針對家人動手部分表達歉意，但也向對方說明，包含所謂媒體過去講「家人打對方太陽穴」、「前面學校轉學原因是有前科」，並沒有上述問題，這些都是錯誤訊息，也有跟對方的家長做說明。

賴瑞隆說，有些部分對方已經撤回，有些部分也會讓學校做更多釐清，涉及到什麼樣的層次，這起糾紛是衝突或打架，或是涉及到有霸凌的部份的話，這部分校方會做清楚說明，雙方也有共識，等候學校清楚調查，這對於所有人是比較公平的。

另，賴瑞隆也向被行為人的家屬強調，已帶家人固定做心理諮商，希望家人能強化控制情緒，會持續來做，並希望家人能在校內得到成長，這才是雙方最重要的任務，昨日的會談已取得清楚共識，未來所有事都會以雙方家人的利益為最優先考量，這也是彼此共同的目的。

同時，他也向被行為人的家屬致謝，感謝對方願意留下影片，「讓各界能夠看到我們確實是很友善、好好的溝通，而她也接受我的歉意，也希望許多相關的網路上不是事實的說法，也都對家人造成了影響，希望這樣的事情，能夠藉由我們的見面之後，別再不斷傳遞不實訊息，不斷傷害到所有家人們，她（被行為人的家屬）也不希望發生這件事情」。

最後，賴瑞隆總結，大家有達成這樣共識跟默契，期盼未來能繼續努力，讓家人們有更好的受教權與未來、學習及生活環境，這是雙方最重要的「見面目的」，也是未來目標。





